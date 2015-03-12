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Ведущие «Студии хорошего настроения» внесли вклад в процветание нашей планеты

12 марта 2015 07:58
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С древних времен деревья – символ умиротворения, мудрости и жизни. Их восхваляют в своих произведениях поэты, им посвящают картины художники. К сожалению, каждый год в мире вырубается 13 миллионов гектаров лесного массива.

Ведущие «Студии хорошего настроения» всегда рады совершить хороший добрый поступок. Ведь так приятно в серости будней, любоваться могучими дубами, нежными березами и, пусть немного плаксивыми, но такими прекрасными ивами.

Внести свой вклад в процветание нашей планеты может каждый из нас. И не нужно ждать повод. СЕЙЧАС – это всегда самое лучшее время.

# общество # Фотофакт # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Ведущие СТВ # Юлия Шпилевская # Юрий Царёв # Дмитрий Кохно # Александра Каштанова # Мария Богатырь

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