Ведущие «Студии хорошего настроения» внесли вклад в процветание нашей планеты

С древних времен деревья – символ умиротворения, мудрости и жизни. Их восхваляют в своих произведениях поэты, им посвящают картины художники. К сожалению, каждый год в мире вырубается 13 миллионов гектаров лесного массива.

Ведущие «Студии хорошего настроения» всегда рады совершить хороший добрый поступок. Ведь так приятно в серости будней, любоваться могучими дубами, нежными березами и, пусть немного плаксивыми, но такими прекрасными ивами.

Внести свой вклад в процветание нашей планеты может каждый из нас. И не нужно ждать повод. СЕЙЧАС – это всегда самое лучшее время.