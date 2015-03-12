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Фотовыставку «Победа — одна на всех» презентовали в Гомеле

12 марта 2015 07:30
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Новости Беларуси. «Победа — одна на всех». Такое название получил проект информационного агентства «Белта». Его презентовали в Гомеле. Фотовыставка состоит как из уникальных, нигде не печатавшихся ранее, так и знакомых каждому с детства снимков.

Всего 74 кадра охватили период в 73 года: от начала Великой Отечественной до юбилея освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Радость победы и горечь утрат: все чувства войны застыли на фотобумаге, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Жук, генеральный директор «Белта»:
В этом году не только это связано с тем, что юбилейная дата со дня Великой Победы, но и с той обстановкой, которая, к сожалению, сегодня сложилась не далеко от Беларуси. Сегодня вопросы войны и мира становятся актуальными в нашей жизни, и нам надо четко понимать о том, как дорог мир.

Выставка проходит в рамках республиканского патриотического проекта «Цветы победы». Гомельчане смогут увидеть экспозицию до 17 марта. Затем она проедет по всем областным центрам страны и в канун Дня Победы вернется в Минск.

Василий Анисов, ветеран Великой Отечественной войны:
Для молодёжи это очень большое значение имеет. Они видят, как это все происходило, какая была разруха, война. Это впечатляет людей все-таки. И они задумываются над тем, как дальше жить, как работать, чтобы государство было сильным.

Анастасия Ткачук,  посетитель выставки:
Для нас это очень важно, это все видеть. Думаю, нам стоит волноваться за то, что было и чувствовать это. 

# общество # Выставки в Беларуси и мире # Дмитрий Жук # Василий Анисов # Анастасия Ткачук

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