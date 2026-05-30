Прямой эфир

Новости по тегу #Ведущие СТВ

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»
30 мая 2026 13:42

Проект «Есть девчонка одна» завоевал статус лучшего реалити-шоу страны на «Телевершине»

Стать частью команды – СТВ объявляет кастинг ведущих и корреспондентов информационных программ
07 февраля 2026 07:55

Стать частью команды – СТВ объявляет кастинг ведущих и корреспондентов информационных программ

25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ
01 января 2026 17:09

25 лет в эфире! Как готовят самые свежие новости – закулисье СТВ

СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира
18 марта 2025 09:12

СТВ объявляет кастинг ведущих развлекательных программ! Не упустите шанс стать звездой телеэфира

В Логойском районе прошёл третий чемпионат по колке дров среди СМИ – как это было
07 ноября 2024 19:23

В Логойском районе прошёл третий чемпионат по колке дров среди СМИ – как это было

Впервые на белорусском телевидении! В эфире «РТР-Беларусь» появилась ведущая в инвалидном кресле
12 марта 2024 12:57

Впервые на белорусском телевидении! В эфире «РТР-Беларусь» появилась ведущая в инвалидном кресле

«Когда здесь твои корни, твоя душа не может находиться где-то в другом месте». Екатерина Забенько. Анонс программы «В людях»
22 декабря 2020 09:31

«Когда здесь твои корни, твоя душа не может находиться где-то в другом месте». Екатерина Забенько. Анонс программы «В людях»

«Сижу по колено в воде в машине, вся облита водой и -20». Актриса Ольга Бурлакова о ролях и съёмках с Охлобыстиным
29 января 2020 10:32

«Сижу по колено в воде в машине, вся облита водой и -20». Актриса Ольга Бурлакова о ролях и съёмках с Охлобыстиным

Телемамы: ведущие СТВ рассказали о том, как удаётся совмещать работу и материнство
13 октября 2017 11:58

Телемамы: ведущие СТВ рассказали о том, как удаётся совмещать работу и материнство

Мастера прямых эфиров FM-станций: Юрий Царев и Антон Мартыненко
05 мая 2017 09:50

Мастера прямых эфиров FM-станций: Юрий Царев и Антон Мартыненко

Неделя леса-2017: ведущие СТВ возродили природное богатство
07 апреля 2017 10:16

Неделя леса-2017: ведущие СТВ возродили природное богатство

Рекордный долгожитель СТВ: программа «Добро пожаловаться» отмечает свой 15-летний юбилей
21 декабря 2016 09:06

Рекордный долгожитель СТВ: программа «Добро пожаловаться» отмечает свой 15-летний юбилей