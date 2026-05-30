Новости по тегу #Ведущие СТВ

«Телевершина» не просто отмечает лучших – она вдохновляет расти, экспериментировать с форматами и поднимать профессиональную планку.
Не упустите шанс! Креативных, прогрессивных и творческих людей – мало не бывает для создания яркого и интересного контента.
Если театр, как принято говорить, начинается с вешалки, то любой телеканал и, разумеется, СТВ тоже, начинается с новостей. Информационные выпуски – это всегда «горячо», это всегда масштабно, это всегда на злобу дня.
Резюме с фото- и видеопрезентацией отправляйте на электронный адрес casting@ctv.bу.
«Колка дров» среди мужчин и женщин, «Переруб бревна топором», «Колка дров по-Президентски», совсем необычные, новые дисциплины. Выполнить непростые задания 34-ем командам республиканских и региональных СМИ помогали скорость, ловкость, сила, а главное – поддержка болельщиков.
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