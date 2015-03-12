Новости Беларуси. В Беларуси расширен круг бесплатных социальных услуг. У людей с ограниченными возможностями теперь есть альтернатива проживанию в спецучреждениях. Так, незрячие могут рассчитывать на помощь поводыря. Ассистенты будут работать с инвалидами 2 группы с умственными нарушениями. Если ранее бесплатно няни помогали ухаживать за детьми-инвалидами до 4 лет, то теперь — до достижения ими совершеннолетия.

Новый подход в обеспечении социальными услугами учитывает нарушения основных критериев жизнедеятельности человека, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.