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В Беларуси расширен круг бесплатных социальных услуг

12 марта 2015 07:45
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Новости Беларуси. В Беларуси расширен круг бесплатных социальных услуг. У людей с ограниченными возможностями теперь есть альтернатива проживанию в спецучреждениях. Так, незрячие могут рассчитывать на помощь поводыря. Ассистенты будут работать с инвалидами 2 группы с умственными нарушениями. Если ранее бесплатно няни помогали ухаживать за детьми-инвалидами до 4 лет, то теперь — до достижения ими совершеннолетия.

Новый подход в обеспечении социальными услугами учитывает нарушения основных критериев жизнедеятельности человека, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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