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В Минск 12 марта приедет госсекретарь Папы Римского

12 марта 2015 07:37
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Новости Беларуси. В Беларуси 12 марта ждут высокопоставленного гостя из Ватикана. В Минск по приглашению нашей страны приезжает госсекретарь Папы Римского Пьетро Паролин. За время официального визита он планирует встретиться с руководством республики, Митрополитом Минским и Заславским Павлом, а также членами Конференции Католических Епископов Беларуси. Кроме того, посланник Святого Престола пообщается с верующими и освятит первый камень здания Апостольской нунциатуры в Минске, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Візіт рэалізуецца ў развіццё дамоўленнасцей са Святым Прастолам, дасягнутых у рамках работы па пашырэнні міждзяржаўных беларуска-ватыканскіх адносін. Адбудуцца перамовы паміж міністрам замежных спраў Беларусі Ўладзімірам Макеем і дзяржаўным сакратаром Ватыкана. Праграмай візіта таксама прадугледжана правядзенне шэрагу сустрэч з беларускімі афіцыйнымі асобамі, кіраўніцтвам каталіцкай і праваслаўнай цэркваў.

# общество # Католики Беларуси # Дмитрий Мирончик # Пьетро Паролин

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