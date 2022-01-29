«Это основа и суть нашей культуры». Почему важно прописать в Основном законе о сохранении исторической памяти?

Новости Беларуси. На современном этапе, когда производят значительные изменения в жизни общества, одним из основных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. О том, как прививать любовь к родине молодому поколению, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Александром Шатько, заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь». Юлия Алексеюк, ведущая:

В Конституции предлагается сделать акцент на сохранение исторической памяти. Почему так важно прописать это в Основном законе страны?

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Это действительно надо прописать, потому что это не просто память какая-то, а это основа и суть нашей культуры, благодаря этой Победе мы сохранили страну, мы стали такой страной. И этот подвиг – народный, в том числе основные мероприятия военного характера и до войны, и после войны, особенно во время войны, и бои, и все те зверства, которые проходили на территории, это в основном на территории Республики Беларусь, мы были в центре. И то, что мы выстояли, и то, что мы сегодня имеем в этой стране, мы должны этим гордиться и должны об этом помнить. Есть такие циники, которые говорят: давайте еще вспомним о 1812-м, давайте еще вспомним о Первой мировой войне. Уважаемые, это тоже проходило на территории Республики Беларусь. И там, и там, и там мы выстояли. И жизнь наша сегодня, можно сказать, одна из самых-самых стабильных на постсоветском пространстве. Юлия Алексеюк:

Наверное, в каждой организации есть схожие черты у ее участников. Что бы вы сказали? Активный участник общественного объединения «Белая Русь». Какие качества могут быть ему присущи?

Александр Шатько:

Сегодня уже можно охарактеризовать. Во-первых, это люди со сформировавшимся мнением и точкой зрения на то, что происходит в стране и за пределами республики, они четко понимают, чего ради они пришли в общественное объединение, какова их цель и задачи, они весьма целенаправленны. Мы очень широки в своих социальных проектах. Каждый там находит свой путь, свое место. Вот мы много говорили, в эфирах и вообще, о том, что перерастем в политическую партию. Но я вам скажу, что только около 30 % хотят участвовать в политической жизни страны, организоваться в какую-то партию, все остальные хотят быть именно общественниками. И ради этого они и пришли, чтобы могли развиваться. Многие приносят свои хобби, это люди целеустремленные. Многие приходят семьями, таким образом они проводят свой досуг, они предлагают что-то свое. То есть это человек с активной жизненной позицией, который помимо зарабатывания денег на предприятии и создания нормальных условий для своей семьи, желает еще и развиваться в другой части. Это люди, которые могут позволить себе и считают правильным участвовать в общественной жизни страны.