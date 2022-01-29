«Это основа и суть нашей культуры». Почему важно прописать в Основном законе о сохранении исторической памяти?
Новости Беларуси. На современном этапе, когда производят значительные изменения в жизни общества, одним из основных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. О том, как прививать любовь к родине молодому поколению, поговорили в студии программы «Большой город» на СТВ с Александром Шатько, заместителем председателя общественного объединения «Белая Русь».
Юлия Алексеюк, ведущая:
В Конституции предлагается сделать акцент на сохранение исторической памяти. Почему так важно прописать это в Основном законе страны?
Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Это действительно надо прописать, потому что это не просто память какая-то, а это основа и суть нашей культуры, благодаря этой Победе мы сохранили страну, мы стали такой страной. И этот подвиг – народный, в том числе основные мероприятия военного характера и до войны, и после войны, особенно во время войны, и бои, и все те зверства, которые проходили на территории, это в основном на территории Республики Беларусь, мы были в центре. И то, что мы выстояли, и то, что мы сегодня имеем в этой стране, мы должны этим гордиться и должны об этом помнить. Есть такие циники, которые говорят: давайте еще вспомним о 1812-м, давайте еще вспомним о Первой мировой войне. Уважаемые, это тоже проходило на территории Республики Беларусь. И там, и там, и там мы выстояли. И жизнь наша сегодня, можно сказать, одна из самых-самых стабильных на постсоветском пространстве.
Юлия Алексеюк:
Наверное, в каждой организации есть схожие черты у ее участников. Что бы вы сказали? Активный участник общественного объединения «Белая Русь». Какие качества могут быть ему присущи?
Александр Шатько:
Сегодня уже можно охарактеризовать. Во-первых, это люди со сформировавшимся мнением и точкой зрения на то, что происходит в стране и за пределами республики, они четко понимают, чего ради они пришли в общественное объединение, какова их цель и задачи, они весьма целенаправленны. Мы очень широки в своих социальных проектах. Каждый там находит свой путь, свое место. Вот мы много говорили, в эфирах и вообще, о том, что перерастем в политическую партию. Но я вам скажу, что только около 30 % хотят участвовать в политической жизни страны, организоваться в какую-то партию, все остальные хотят быть именно общественниками. И ради этого они и пришли, чтобы могли развиваться. Многие приносят свои хобби, это люди целеустремленные. Многие приходят семьями, таким образом они проводят свой досуг, они предлагают что-то свое. То есть это человек с активной жизненной позицией, который помимо зарабатывания денег на предприятии и создания нормальных условий для своей семьи, желает еще и развиваться в другой части. Это люди, которые могут позволить себе и считают правильным участвовать в общественной жизни страны.
Юлия Алексеюк:
А каким вы видите будущее вашей организации?
Александр Шатько:
Светлым. Мы гордимся нашей организацией. События не столь далекие, 2020 года, часть нашей организации, около 4,5 тысячи человек от нас ушли. Часть из них вернулись назад, но мы за это время почти на 7 000 приросли. Причем это люди, которые обращаются к нам через Facebook, через социальные сети, это не те люди, где мы агитируем, давайте вступите, вы сможете обращаться к людям, за вами будет какая-то сила и так далее, и так далее. Это люди, которые приходят, потому что им это надо. И мы очень дорожим этими людьми. Мы даже иногда создаем организации, помимо жестких требований нашего Устава, не на предприятии, а именно конгломератом, в городах собираются по интересам. Они приносят очень большую пользу. Даже то, что они платят взносы, мы стараемся в основном взносы оставить у них, потому что видим, что они эти деньги используют с толком, на благое дело. То есть мы развиваемся, меняем нашу форму, отношение к жизни, мы много чему научились, из затишья перешли в активную стадию. И много нам предстоит еще чему научиться.
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