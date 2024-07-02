«Вдвойне почётно!» Награждённые во Дворце Независимости поделились впечатлениями

Мы будем делать все для того, чтобы в Беларуси были мир и спокойствие. Такой важный тезис, особенно в нынешний тревожный период, озвучил 2 июля Александр Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные мероприятия во Дворце Независимости накануне значимых праздников – уже сложившаяся традиция. В 2024 году, юбилейном, особенно символично, что среди награжденных немало людей в погонах, кто с оружием в руках защищает мир и покой нашей страны. Лукашенко: сейчас наша очередь писать новые страницы белорусской истории. Подробнее.

Вручив государственные награды, Президент поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Независимости и пожелал, чтобы этот праздник и нынешняя торжественная церемония стали для них и для всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам.

Вера Астапенко, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

С уверенностью хочу сказать и горжусь тем, что сегодня в этом зале простой человек труда из простой семьи может получить из рук главы государства столь высокую награду. Это очень замечательно, эта награда обязывает еще больше созидать во имя мира и нашей любимой страны.

Юрий Петрученя, генеральный директор РУП «Белтелеком» (2019-2024):

Награда высокая, получить ее из рук Президента накануне Дня Независимости, дня освобождения Республики Беларусь вдвойне почетно. Но это оценка работы многотысячного коллектива связистов «Белтелекома» и я искренне благодарен главе государства за высокую оценку. И, конечно, те задачи, которые сегодня решает «Белтелеком» по продвижению новых услуг в сфере телекоммуникаций, я уверен, они будут с успехом выполнены. Мы и дальше будем наращивать объем услуг и делать жизнь наших людей.