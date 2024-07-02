Лукашенко: сейчас наша очередь писать новые страницы белорусской истории

3 июля – святая дата. С нее начался отсчет 80 лет мирной жизни Беларуси. Об этом заявил Президент на церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные мероприятия во Дворце Независимости накануне великих праздников – уже сложившаяся традиция. В 2024 году, юбилейном, особенно символично, что среди награжденных немало людей в погонах, кто с оружием в руках защищает мир и покой нашей страны. Как отметил Александр Лукашенко, мы видели это в 2020 году.

Время выбрало нас, неоднократно подчеркивал Президент. И Александр Лукашенко убежден, что мы сохраним суверенитет, даже несмотря на нестабильную обстановку в мире. Ведь уроки войны выучены, сделаны выводы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В то время началась огромная работа по восстановлению нашей столицы, части нашей страны освобожденной. Я убежден, в те июльские дни 1944-го в самых светлых своих мечтах люди уже видели Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас. Независимой, красивой, а главное – мирной.

Вы достойные продолжатели дела тех, кто 80 лет назад отстоял нашу свободу и независимость, а затем, преодолев разруху, выполнял планы пятилетки за четыре года. После обретения суверенитета мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории: яркие, счастливые и обязательно мирные. Потому что никуда не денешься, время выбрало нас.

Глава государства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Независимости и пожелал, чтобы этот праздник и нынешняя торжественная церемония стали для них и для всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам.