Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер

3 июля – святая дата. С нее начался отсчет 80 лет мирной жизни Беларуси. Об этом заявил Президент на церемонии вручения госнаград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные мероприятия во Дворце Независимости накануне великих праздников – уже сложившаяся традиция. В 2024 году, юбилейном, особенно символично, что среди награжденных немало людей в погонах, кто с оружием в руках защищает мир и покой нашей страны. Как отметил Александр Лукашенко, мы видели это в 2020 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Силовики, как настоящие атланты, держат в своих руках, на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержат. Впрочем, с полной самоотдачей, фактически по законам военного времени сейчас должны трудиться и представители гражданских профессий. Такую работу годами демонстрируют приглашенные сегодня во Дворец Независимости. Среди вас большая группа авторитетных управленцев, посвятивших себя непростой государственной службе, обеспечению конституционной законности и народовластия, руководители крупных предприятий и целых отраслей экономики.

Я рад, что здесь присутствуют работники сфер науки и образования: преподаватели, ученые, изобретатели, учителя, воспитавшие победителей олимпиад. Вы вносите огромный вклад в будущее страны, интеллектуальное и технологическое будущее. Среди награжденных есть и те, кто работает на земле и под землей: аграрии, шахтеры, строители, транспортники. И за каждым приехавшим сюда стоит большой и дружный коллектив. Самые теплые слова адресую тем, кто занимается социальной и общественной работой, заботится о стариках, особенно переживших войну.