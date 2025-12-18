«Мужчина не должен!» – какая задача стоит перед мужчиной в семейной жизни, объяснил психолог

Только родился, а уже должен. Мужчинам почти с самого рождения намешивают ярлыки: «ты должен быть успешным», «ты должен быть ответственным», «ты должен быть богатым». Это далеко не полный перечень, который получает мужчина практически при рождении. Может ли груз ответственности сформировать мужчину? Об этом поговорим с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Уместно ли слово «должен» в воспитании мальчиков – рассказал психолог.

Анжела Грущенкова, тренер по НЛП:

Я бы заменила слово «должен» на «могу», «хочу», «выбираю». Могу – это про навыки. Когда мы воспитываем мужчин с детства, важно им привить какие-то навыки. Хочу – это про умение разбираться со своими желаниями. Чего же я, будучи мужчиной, хочу? Где мои какие-то внутренние желания? И тогда уже выбираю. Выбираю в соответствии со своими ценностями. Наталья Надольская, ведущая:

Владимир, какие в вашей семье установки: что должны вы, чего от вас ждет ваша жена, ваши дети, ваши работодатели?

Владимир Кишкар:

Я вообще считаю, что мужчина в принципе должен быть мужчиной. Есть роль ответственности женщины, она привязана к женщине, есть – мужчины. И он должен быть мужчиной. И все. А вот «хочу», «не хочу»... Есть «не хочу» и есть «надо» – вот это две роли. Мужчины, поверьте, все ленивые. Если им дать свободу, они будут лежать на диване и смотреть телевизор. Ничего они там никому не должны. Условно, да. Но мужчина, по факту, должен быть и защитником, и уборщиком, и вообще брать ответственности о всей семьей. Но это не означает, что он должен ходить и всех обеспечивать. Если рядом человек, да, и, скажем про женскую роль в семье, то он должен ее обеспечивать, должен сделать так, чтобы ей было комфортно. Но она должна быть не просто красивой и быть, она тоже должна быть соответствующей женой.

