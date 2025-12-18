Лукашенко: ЕС может рухнуть в качестве одной из опор в мире

В своем Послании к народу и парламенту лидер Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Европейский союз из-за своих внутренних противоречий может утратить роль глобальной державы.

Лукашенко: Беларусь взяла поставленную в пятилетке планку по экспорту

Он отметил три основных центра силы – Китай, Россию и США, а также добавил, что новым центром притяжения становится Индия.

«Но с учетом их внутреннего раздрая (внутри ЕС – прим. ред.) и истеричных требований – полюс может рухнуть!» – сказал глава государства.