Уместно ли слово «должен» в воспитании мальчиков – рассказал психолог

Только родился, а уже должен. Мужчинам почти с самого рождения намешивают ярлыки: «ты должен быть успешным», «ты должен быть ответственным», «ты должен быть богатым». Это далеко не полный перечень, который получает мужчина практически при рождении. Может ли груз ответственности сформировать мужчину? Об этом поговорим с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». «Мужчина не должен» – психолог объяснил, какая задача стоит перед мужчиной в семье. Наталья Надольская, ведущая:

Кому должны мужчины? Согласитесь, что есть такие обсуждения в социальных сетях. Некоторые мужчины даже уже обижаются, что он все должен – он работать должен, по хозяйству он тоже должен.

Жанна Артамонова, блогер:

Я считаю, что мужчина никому ничего не должен. Вот это лично мое мнение. Потому что когда у меня родился сын, я всегда сразу говорила, что у детей должно быть детство. Мы никогда его не заставляли убирать в квартире, мыть посуду. Это не должно было быть, что он должен, должен. Он должен был к этому прийти сам. Я вам хочу сказать, что он вырос хорошим парнем. Самое главное, он изменился, когда был в армии. Если раньше нужно было просить, когда он пришел с армии, он сразу стал мыть посуду. Нет, не то, что никому ничего не должен, в плане того, что навешали ярлыки: должен быть богатым, успешным. Мужчина должен как минимум работать. Если он может работать, ему позволяет здоровье, пусть работает.