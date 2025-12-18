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«Безобразное отношение». Лукашенко потребовал устранить недостатки в деревообработке

18 декабря 2025 13:43
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«Безобразное отношение». Лукашенко потребовал устранить недостатки в деревообработке-0

В своем Послании к народу Беларуси и парламенту глава белорусского государства Александр Лукашенко подверг критике деревообрабатывающую промышленность.

Он констатировал, что, несмотря на наличие лесного фонда, страна тратит миллионы на импорт мебели и упаковки, а также не может построить недорогие профилактории для телят.

Глава государства заявил, что ранее в модернизацию отрасли было вложено 2,5 миллиарда долларов.

«Безобразное отношение соответствующих должностных лиц к этой отрасли, в которую, между прочим, за прошлую модернизацию вложено $2,5 млрд с целлюлозой и картоном», – заявил Лукашенко. 

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