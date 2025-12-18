Лукашенко поручил обеспечить одинаково стабильную сотовую связь по Беларуси

В своем Послании народу и парламенту глава Беларуси Александр Лукашенко поручил операторам мобильной связи обеспечить устойчивую связь на всей территории страны.

Он заметил, что стоимость интернета уже сопоставима с тарифами ЖКХ.

«К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами», – заявил Александр Лукашенко.