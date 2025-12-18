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Лукашенко поручил обеспечить одинаково стабильную сотовую связь по Беларуси

18 декабря 2025 13:52
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Лукашенко поручил обеспечить одинаково стабильную сотовую связь по Беларуси-0

В своем Послании народу и парламенту глава Беларуси Александр Лукашенко поручил операторам мобильной связи обеспечить устойчивую связь на всей территории страны.

Он заметил, что стоимость интернета уже сопоставима с тарифами ЖКХ.

«К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами», – заявил Александр Лукашенко.

 

Президент дал поручение правительству решить этот вопрос к 2026 году, подчеркнув, что необходимые нормативные акты уже подписаны.

«Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются», – подчеркнул Президент.

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