Лукашенко поручил обеспечить одинаково стабильную сотовую связь по Беларуси

В своем Послании народу и парламенту глава Беларуси Александр Лукашенко поручил операторам мобильной связи обеспечить устойчивую связь на всей территории страны.
Он заметил, что стоимость интернета уже сопоставима с тарифами ЖКХ.
«К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами», – заявил Александр Лукашенко.
Президент дал поручение правительству решить этот вопрос к 2026 году, подчеркнув, что необходимые нормативные акты уже подписаны.
«Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются», – подчеркнул Президент.
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