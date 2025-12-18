«Историческое событие». Ольга Чемоданова рассказала об ожиданиях от ВНС

Ваши однопартийцы будут широко представлены на Всебелорусском народном собрании, поэтому давайте поговорим именно о них. У партии есть свои цели, задачи, своя программа, и программа Всебелорусского народного собрания. Насколько они в одном ключе и насколько вы готовы влиться в работу?

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Мне хотелось бы в первую очередь отметить, что они действительно в одном ключе. Кстати, впервые на Всебелорусском народном собрании будет принята программа социально-экономического развития. Это историческое событие для нашей страны.

И самое главное, что сегодня делегаты, которые прибывают на Всебелорусское народное собрание, это в том числе и члены партии «Белая Русь», представлены и от общественных организаций, и от депутатского корпуса. Широкое представительство. Но ведь самое главное для нас – это в первую очередь реализация тех задач, целей, которые будут поставлены в рамках рассмотрения проекта программы.

Мы будем пересматривать в том числе и программу партии. Она ни в коем разе не будет уходить от программы социально-экономического развития, которая будет принята на Всебелорусском народном собрании. Это у нас впереди, в перспективе. Пройдет переработка программы партии. И, конечно же, в следующем году, в первом квартале, у нас состоится съезд партии, на котором мы и будем принимать данную программу.