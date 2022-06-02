Важный медицинский прибор вышел из строя на 12 дней в Минске. Страна производства – Великобритания

Новости Беларуси. В условиях санкционного прессинга вопрос поставок медоборудования, запчастей к ним и лекарственных средств находится на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, одним из крайних пакетов санкций в отношении Беларуси ввели ограничения, которые на словах не касаются здравоохранения. На деле же наоборот. Импорт в нынешних реалиях стал более сложным: тому виной в основном логистика. Хороший пример – минский онкодиспансер. Почему санкции не стали проблемой для системы здравоохранения? Читать здесь.

Егор Жданович, заведующий отделением лучевой безопасности и дозиметрии УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Сегодня именно этот аппарат мы запустили в работу, потому что здесь вышло из строя специальное устройство, которое формирует поля для облучения пациентов.

Аппарат для дистанционной лучевой терапии – иными словами, линейный ускоритель. В среднем за сутки прибор обслуживает полсотни человек. Вышел из строя на 12 дней. Страна-производитель – Великобритания. И логистика в нынешних реалиях заставила побыть в «режиме ожидания».