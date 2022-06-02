Важный медицинский прибор вышел из строя на 12 дней в Минске. Страна производства – Великобритания
Новости Беларуси. В условиях санкционного прессинга вопрос поставок медоборудования, запчастей к ним и лекарственных средств находится на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, одним из крайних пакетов санкций в отношении Беларуси ввели ограничения, которые на словах не касаются здравоохранения. На деле же наоборот. Импорт в нынешних реалиях стал более сложным: тому виной в основном логистика.
Хороший пример – минский онкодиспансер. Почему санкции не стали проблемой для системы здравоохранения? Читать здесь.
Егор Жданович, заведующий отделением лучевой безопасности и дозиметрии УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
Сегодня именно этот аппарат мы запустили в работу, потому что здесь вышло из строя специальное устройство, которое формирует поля для облучения пациентов.
Аппарат для дистанционной лучевой терапии – иными словами, линейный ускоритель. В среднем за сутки прибор обслуживает полсотни человек. Вышел из строя на 12 дней. Страна-производитель – Великобритания. И логистика в нынешних реалиях заставила побыть в «режиме ожидания».
Егор Жданович:
В кратчайшие сроки мы связались с нашей сервисной организацией. Это оборудование находится на гарантии на сегодня. В самое ближайшее время они доставили деталь, а мы восстановили лечебный процесс. С помощью данных линейных ускорителей электронов мы можем проводить высокоточную дистанционную лучевую терапию и применять все современные методики для лечения наших пациентов.
«Удлинились пути доставки оборудования». Замминистра о том, как повлияли санкции на систему здравоохранения. Подробнее.