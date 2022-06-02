«Удлинились пути доставки оборудования». Замминистра о том, как повлияли санкции на систему здравоохранения

Новости Беларуси. В условиях санкционного прессинга вопрос поставок медоборудования, запчастей к ним и лекарственных средств находится на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, одним из крайних пакетов санкций в отношении Беларуси ввели ограничения, которые на словах не касаются здравоохранения. На деле же наоборот. Импорт в нынешних реалиях стал более сложным: тому виной в основном логистика.

Практически четверть медоборудования с пометкой «Сделано в Беларуси». Работа идет и в рамках программ импортозамещения по освоению тех технологий, которые ранее к нам приходили из зарубежья. К примеру, в минской 16-й поликлинике, которую недавно торжественно открыли после капремонта, установили не только импортное: ставка и на белорусские аппараты. Притом высшей пробы.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения:

Удлинилось время ремонта – самое главное. Мы с этим пытаемся активно бороться, но наши, так скажем, партнеры за рубежом немного задерживают поставку, особенно запасных частей, так как, по их сообщениям, рассматривается вопрос о двойном назначении непосредственно поставляемых запасных частей. Немного удлинились пути доставки оборудования, которое мы покупаем, непосредственно тяжелой техники. Если раньше это было 60 дней, то теперь 90. И, конечно, время ремонта оборудования. Мы уже сократили его, потому что в марте и апреле были серьезные проблемы по логистике. Поэтому уже начало уменьшаться время простаивания тяжелой техники. Допустим, за эту неделю три уже отремонтировано. Надеемся, что такая динамика сохранится.