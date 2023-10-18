«Важно сберечь уровень знания русского». Как язык может сплотить народы?
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На заседании Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко отметил, сколь все-таки важно сберечь уровень знания русского. Раз уж это тот самый язык, что исторически помогал народам из данных стран находить понимание, и несмотря на характерную каждому разницу, сберегал нашу общность. Тем более, что язык – это в некотором смысле носитель и символ, несущий нам знание. Он способен укреплять принадлежность к своей уникальной культуре и углублять идентичность. Ведь сохраняя грамотность языка общения, мы получаем возможность не только договориться и быть понятным, но и прочувствовать нечто очень свое. Самобытное.
«Мы сегодня все разговариваем на русском языке, поэтому не так остро ощущаем эту колоссальную проблему. А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках. Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском или другом», – подчеркнул проблематику языка белорусский лидер. Ведь если вдуматься, то теряя языковую грамотность, как частичку культуры, люди в чем-то теряют свою идентичность. Она же не в том, чтобы просто кричать «я белорус, казах или русский», а как раз в том, чтобы грамотно знать язык и свою историю. Быть в курсе основных достижений искусства, понимать чем жили писатели и как та событийность отразилась в народной ментальности – в этом суть «настоящей русскости», а не в том, чтоб в результате своей риторики становиться чьим-то врагом.
Алена Дзиодзина:
О функции общности языка на заседании лидеров стран СНГ напоминал Президент Лукашенко: «Русский язык – это не российский язык, это наш общий язык. Мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык – это живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее». В контексте кросскультурного развития общества стран СНГ международная организация для сохранения русского пришлась бы и правда кстати. В числе подтверждающих факторов – билингвальным примером можно отметить русскоязычных людей из Прибалтики. Часть из них себя подчеркнуто выделяют как «русские». Однако в их исполнении идентичность нередко звучит как ругательство, если на грубых тонах о своей принадлежности все завершается. Увы, но к сожалению, это часто так. Когда, к примеру, страдают за убранный памятник Пушкину, но в его поэтичное творчество и в целом в литературу на русском вникали парочку раз в никогда. А тут вот их словно чего-то лишили. Будто особенно важного. Своего. А спросишь чего – непонятно! Ведь по уровню знаний своей «русской» культуры часть крикунов абсолютно безграмотны. Никакой близости между народами с общей историей и языком такой подход не способствует. Хотя с позиции обретения мира – вот хорошо бы…
А так просто в силу вступает феномен, когда человек, предвкушая, что может чего-то лишиться, вдруг ощущает ценность. Нередко не до конца осознанную. Так, на волне прозападного давления часть русскоязычных людей Прибалтики опасаются потерять свою «русскость», про которую, честно сказать, не всегда и думали. Просто до СВО в целом спокойней было. И вопрос этнической принадлежности в столь обостренном ключе не стоял. Однако беречь свою идентичность желательно тоже «правильно», лучше сквозь грамотность языка, чем сквозь враждебность риторики и супротив.
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