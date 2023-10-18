«Важно сберечь уровень знания русского». Как язык может сплотить народы?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

На заседании Совета глав государств СНГ Александр Лукашенко отметил, сколь все-таки важно сберечь уровень знания русского. Раз уж это тот самый язык, что исторически помогал народам из данных стран находить понимание, и несмотря на характерную каждому разницу, сберегал нашу общность. Тем более, что язык – это в некотором смысле носитель и символ, несущий нам знание. Он способен укреплять принадлежность к своей уникальной культуре и углублять идентичность. Ведь сохраняя грамотность языка общения, мы получаем возможность не только договориться и быть понятным, но и прочувствовать нечто очень свое. Самобытное. «Мы сегодня все разговариваем на русском языке, поэтому не так остро ощущаем эту колоссальную проблему. А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках. Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском или другом», – подчеркнул проблематику языка белорусский лидер. Ведь если вдуматься, то теряя языковую грамотность, как частичку культуры, люди в чем-то теряют свою идентичность. Она же не в том, чтобы просто кричать «я белорус, казах или русский», а как раз в том, чтобы грамотно знать язык и свою историю. Быть в курсе основных достижений искусства, понимать чем жили писатели и как та событийность отразилась в народной ментальности – в этом суть «настоящей русскости», а не в том, чтоб в результате своей риторики становиться чьим-то врагом.