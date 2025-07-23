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Второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершился в Минске

23 июля 2025 20:11
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В Минске на стадионе парка Горького завершился второй соревновательный день международного Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси была сильнее нашей «молодежки» с сухим счетом – 8:0, автором трех голов стала Диана Батюкова.

Мужская национальная команда нашей страны разгромила молодежный состав с результатом 13:3, четыре мяча забросил Павел Корсик, хет-трик оформил Денис Целуйко.

Основные сборные России также обыграли свои резервные составы. Кубок сильнейших спортсменов завершится 27 июля.

# Спортивные соревнования

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