Второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершился в Минске

В Минске на стадионе парка Горького завершился второй соревновательный день международного Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси была сильнее нашей «молодежки» с сухим счетом – 8:0, автором трех голов стала Диана Батюкова.

Мужская национальная команда нашей страны разгромила молодежный состав с результатом 13:3, четыре мяча забросил Павел Корсик, хет-трик оформил Денис Целуйко.

Основные сборные России также обыграли свои резервные составы. Кубок сильнейших спортсменов завершится 27 июля.