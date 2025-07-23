Второй соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве завершился в Минске

В Минске на стадионе парка Горького завершился второй соревновательный день международного Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Женская сборная Беларуси была сильнее нашей «молодежки» с сухим счетом – 8:0, автором трех голов стала Диана Батюкова.
Мужская национальная команда нашей страны разгромила молодежный состав с результатом 13:3, четыре мяча забросил Павел Корсик, хет-трик оформил Денис Целуйко.
Основные сборные России также обыграли свои резервные составы. Кубок сильнейших спортсменов завершится 27 июля.