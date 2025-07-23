Где обязательно нужна цензура? Мнение заместителя главреда «Радио-Минск»

Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:

Знаете, о чем у меня душа болит? О плохой литературе. Вот то, на что я бы направила цензуру, это на графоманские книжки. Послушайте, ведь так много хорошей классической литературы. Та же Алеся Кузнецова, ее книги я прочитала все. Это такие хорошие романы про любовь, про порядочность, про честность. И это все не дидактика. Это все, правда, хорошо. И как много выпускают плохой литературы, плохих стихов, плохих книг, плохих с точки зрения вообще литературного мастерства. Вот я о чем. Вот на это я бы ввела цензуру и не тратила бы издательских денег. Я понимаю, что многие издают на свои деньги. Но вы понимаете, в чем беда? Вот у меня одна из внучек привезла список книг, которые она хотела бы прочитать, где-то там у кого-то услышала, ей 13 лет. Я увидела список. Ребята, у меня реально волосы встали дыбом, потому что это все нельзя читать, невозможно, но это знаю я, человек взрослый, который тоже пишет, у которого тоже есть пять книг изданных.

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