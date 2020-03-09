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«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье

09 марта 2020 18:23
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Получила свое продолжение и история семьи Флёрова. Его сын Юрий, как и завещал капитан, стал уважаемым человеком, дипломатом, верно преданным Родине и памяти об отце.

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«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-1

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-3

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-5

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-7

Он всю жизнь собирал по крупицам сведения о секретной батарее. И лишь через 30 лет после событий на поле близ деревни Богатырь семья узнала о судьбе самого засекреченного комбата времен Великой Отечественной войны.

Еще через 30 лет последним приказом Бориса Ельцина страна обрела еще одного героя – Ивана Флёрова. А вскоре в семье появилась своя маленькая Катюша. Именно так назвали правнучку Героя России. А значит, история продолжается.

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«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-10

Катюша Смирнова, правнучка Героя Российской Федерации капитана Ивана Флёрова:
Я считаю, что в каждой семье должны помнить о своих героях, должны рассказывать своим детям, потому что это важно помнить и вообще знать об этом. Это действительно очень ценная вещь.

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-13

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-15

Марина Смирнова, внучка Героя Российской Федерации капитана Ивана Флёрова:
Меня пригласили с мужем в Россию, концертный зал «Россия». Были все. И говорят: «А сейчас мы хотим пригласить женщину. Марина Юрьевна, мы знаем, вы в зале». Видимо, они по местам определили, что я на месте. «Это внучка капитана Флёрова».

Вы не поверите, память народная: были такие аплодисменты – весь зал стоял. Я не знала, куда деваться просто. Мне вручили цветы. Я думаю: «Я сейчас удалюсь». Нет. Выходит Кобзон, берет меня за руку, говорит: «Стойте, я вам сейчас буду петь». И стал петь песню «Журавли».

Какая память все-таки народная, ведь столько лет прошло. Низкий поклон всем, кто помнит, кто вообще чтит это.

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-18

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-20

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-22

«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье-24

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Екатерина Смирнова # Марина Смирнова # Фотофакт

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