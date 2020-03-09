«Важно помнить». Внучка и правнучка легендарного Ивана Флёрова рассказали о ценностях в своей семье

Получила свое продолжение и история семьи Флёрова. Его сын Юрий, как и завещал капитан, стал уважаемым человеком, дипломатом, верно преданным Родине и памяти об отце. Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Он всю жизнь собирал по крупицам сведения о секретной батарее. И лишь через 30 лет после событий на поле близ деревни Богатырь семья узнала о судьбе самого засекреченного комбата времен Великой Отечественной войны. Еще через 30 лет последним приказом Бориса Ельцина страна обрела еще одного героя – Ивана Флёрова. А вскоре в семье появилась своя маленькая Катюша. Именно так назвали правнучку Героя России. А значит, история продолжается. «Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

Катюша Смирнова, правнучка Героя Российской Федерации капитана Ивана Флёрова:

Я считаю, что в каждой семье должны помнить о своих героях, должны рассказывать своим детям, потому что это важно помнить и вообще знать об этом. Это действительно очень ценная вещь.