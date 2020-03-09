С козами постоянно тусовался. Аист по кличке Борис остался зимовать в деревне под Брестом
Новости Беларуси. Курятник с подогревом и корм из магазина. Под Брестом аист по кличке Борис не улетел на юг и остался зимовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пережить не лучшие времена пернатому другу помогли неравнодушные люди. Три года назад его спасли от верной смерти, а три месяца назад стали помогать влиться в настоящую птичью жизнь.
Кристина Протосовицкая лично познакомилась с Борисом и спросила ученых о его дальнейшей судьбе.
Виктор Сидорчук, житель деревни Тюхиничи:
В ноябре три с небольшим года назад здесь прогуливался с собакой. Смотрю – на берегу речки птица какая-то. Подошел – аист, а он уже полуживой, в руки без проблем дался.
Из-за поврежденного крыла птица не могла улететь и легко стала бы добычей хищника. Но семья Виктора Сидорчука выходила пернатого. Дикая птица быстро освоилась: не улетела и стала налаживать контакты с «местными».
Виктор Сидорчук:
С козами постоянно тусовался. Люди приезжали, отдыхающие, особенно с детьми, любовалась, с рук кормили.
Крыло у аиста зажило, но менять адрес прописки он не спешил. За три года птица получила кличку и место в семейном фотоальбоме.
Виктор Сидорчук:
По хозяйству парень такой помогал, Боря его зовут. Я назвал в честь него.
В ноябре Боря внезапно улетел. Пропажа нашлась позже в соседней деревне. В Бобровцах аист принялся налаживать самостоятельный птичий быт в чужом гнезде. На юг не подался – выжить помогли теплая зима и соседский курятник.
Наталья Липко, жительница деревни Боровцы:
Он такой ручной, но может и клюнуть.
В округе Борис настоящая достопримечательность. О его вкусовых предпочтениях знают даже в местном магазине.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Импозантный пернатый Борис живет своей жизнью. Он полностью доверяет людям, ведь они его кормят. Из деликатесов он больше всего любит ливерку и рыбу.
К своим привык, к чужакам – насторожен. Инстинкты птицы-хищника Борис еще не утратил. Но стереотип поведения в дикой природе уже нарушен. Чтобы аист не стал мишенью для ястреба или лисы, с приходом тепла рацион птицы стоит пересмотреть.
Виктор Демьянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Ему придется очень трудно. Он не выдержит этой ситуации. Возможно, отречется вообще от дикого образа жизни и опять придет на то же подворье, где его кормят. Хотя шанс еще есть.
Ученые говорят, если сохранятся устойчивые теплые миграционные фронты, то белые аисты вернутся в Беларусь уже до конца марта. И у Бориса будет шанс обрести пернатую семью.