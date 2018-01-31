«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов

Новости Беларуси. Прогуляться по цехам сборки и прокатиться на самом большом в мире самосвале. «БелАз» – крупнейший производитель карьерной техники вновь организовал экскурсию для иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание посетителей, конечно, к машине, занесенной в книгу Гиннеса. Этой чести самосвал удостоен за свой гигантский вес – 450 тонн. Доступны туристам также экспозиции музея. Здесь можно увидеть технику, которая выпускалась с первых дней работы завода.

Джон Эванс, турист (Великобритания): Я испытал фантастические эмоции, мне понравилось, что мы проехались по полигону. Я сам инженер и таких огромных машин я никогда не видел.

Алеся Равкова, турист (Россия):

Я выросла в этом городе, но много лет не живу, и узнав про экскурсию я с удовольствием пошла еще раз посмотреть. То есть не только воспоминания детства, но это просто шикарные работы, аналогов в мире нет. Я не просто впечатлилась, но горда тем, что я из этого города.

Техника «БелАЗ» не только впечатляет, но и вдохновляет. Так одна из машин стала настоящим арт-объектом для российского художника Георгия Куринова. Он разрисовал самосвал яркими краскам в честь 70-летнего юбилея, который холдинг отметит в сентябре 2018 года.