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«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов

31 января 2018 15:41
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Новости Беларуси. Прогуляться по цехам сборки и прокатиться на самом большом в мире самосвале. «БелАз» – крупнейший производитель карьерной техники вновь организовал экскурсию для иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов-1

Особое внимание посетителей, конечно, к машине, занесенной в книгу Гиннеса. Этой чести самосвал удостоен за свой гигантский вес – 450 тонн. Доступны туристам также экспозиции музея. Здесь можно увидеть технику, которая выпускалась с первых дней работы завода. 

«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов-4


Джон Эванс, турист (Великобритания):
Я испытал фантастические эмоции, мне понравилось, что мы проехались по полигону. Я сам инженер и таких огромных машин я никогда не видел.

«Я испытал фантастические эмоции». В «БелАзе» снова проводят экскурсии для туристов-6

Алеся Равкова, турист (Россия):
Я выросла в этом городе, но много лет не живу, и узнав про экскурсию я с удовольствием пошла еще раз посмотреть. То есть не только воспоминания детства, но это просто шикарные работы, аналогов в мире нет. Я не просто впечатлилась, но горда тем, что я из этого города.

Техника «БелАЗ» не только впечатляет, но и вдохновляет. Так одна из машин стала настоящим арт-объектом для российского художника Георгия Куринова. Он разрисовал самосвал яркими краскам в честь 70-летнего  юбилея, который холдинг отметит в сентябре 2018 года.

# общество # Автомобилестроение в Беларуси # Фотофакт # Джон Эванс # Алеся Равкова

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