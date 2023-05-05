«Важна патриотическая позиция». Данные соцопроса: узнали, какие ценности наиболее важны для белорусов

Новости Беларуси. Праздник День Победы занимает особое место в сердцах белорусов, ведь Великая Отечественная война оставила отпечаток не только в истории всей страны, но и в каждой семье. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы специалисты Института социологии Национальной академии наук провели исследование общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в телефонном опросе приняли жители всех регионов и столицы, представители различных профессий и возрастов. Большинство белорусов, слыша о Великой Отечественной, испытывают гордость за народ, благодарность к фронтовикам, скорбь и чувство патриотизма. У многих события 1940-х ассоциируются с массовым партизанским движением. Как показывает исследование, именно семейные традиции и память – связующее звено между поколениями.