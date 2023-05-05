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«Важна патриотическая позиция». Данные соцопроса: узнали, какие ценности наиболее важны для белорусов

05 мая 2023 14:17
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Новости Беларуси. Праздник День Победы занимает особое место в сердцах белорусов, ведь Великая Отечественная война оставила отпечаток не только в истории всей страны, но и в каждой семье. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы специалисты Института социологии Национальной академии наук провели исследование общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участие в телефонном опросе приняли жители всех регионов и столицы, представители различных профессий и возрастов. Большинство белорусов, слыша о Великой Отечественной, испытывают гордость за народ, благодарность к фронтовикам, скорбь и чувство патриотизма. У многих события 1940-х ассоциируются с массовым партизанским движением. Как показывает исследование, именно семейные традиции и память – связующее звено между поколениями.  

«Важна патриотическая позиция». Данные соцопроса: узнали, какие ценности наиболее важны для белорусов-1

Николай Сухотский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института социологии НАН Беларуси:
Для белорусов важна именно патриотическая позиция, потому, мне кажется, и современная геополитическая ситуация, которая вокруг происходит, и в целом свойственно белорусам быть патриотами. И мы тоже отмечаем в социологических исследованиях, что чаще сейчас люди стали говорить о каких-то конкретных действиях, конкретной позиции, которая связана с конкретными делами. Потому что не просто любить страну, в то же время быть преданным стране, делать максимально что-то полезное для Беларуси.

Что белорусы думают о празднике 9 Мая? Институт социологии НАН провел опрос жителей страны. Подробности.

# Великая Отечественная война # общество # Николай Сухотский # Фотофакт

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