«Исцелилась от бесплодия». Вот какие чудеса случаются в старинной Никольской церкви в Логойске

Белорусская Швейцария. Логойск – идеальное местечко для путешествий. И сегодня оно будет особенно светлым. На холме в объятиях небес возвышается Никольская церковь. В эту святыню приезжают со всей Беларуси. Храм старинный и намоленный. Традиционная муравьевка появилась в 1866-м на месте обветшавшей церкви Пресвятой Богородицы. Возвел жемчужину протоиерей Иоаким Хруцкий.

Владимир Шейдак, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца:

Наш храм был расписан к 1000-летию крещения Руси, к 1988 году. Семь лет производилась роспись храма мастерами Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Наряду с вселенскими святыми, вместе со святыми Русской церкви присутствуют исконно белорусские святые. Это единственный храм в Беларуси, который расписан на тему апокалипсиса. Это последняя книга Нового Завета – Откровение Иоанна Богослова.

Отец храма и покровитель – Святитель Николай Чудотворец. Икона в честь этого небесного заступника особенно почитается прихожанами. Перед ней в течение года служат акафисты. И каждый с молитвой может получить благословение, ведь, как известно, этот святой помогает путешественникам и учащимся.

Владимир Шейдак:

Издревле в Логойске существовала икона – Логойская икона Пресвятой Богородицы. О древности этой иконы можно судить по тому, что на вислых печатях и денежных пломбах князя Бориса Всеславовича (сын Всеслава Чародея и дядя Преподобной Евфросинии Полоцкой) была изображена Логойская икона Пресвятой Богородицы. К сожалению, до нашего времени она не дошла. В униатский период она исчезла, в 1907 году была возвращена в логойский храм, но в межвоенный период, когда церковь была закрыта, эта икона опять исчезает. Но у нас сохранилась точная копия иконы на холсте. По благословению Митрополита Филарета наш известный иконописец Павел Жаров в 2000 году написал новую икону, является покровительницей города Логойска.

Местный оазис – дар природы. Вода здесь ледяная, но мягкая. Испокон веков из-под горы, на которой возвышается храм (а есть сведения, что был он здесь еще с XII века), бьет множество ключей. Они стекают в реку Гайна – приток Березины. В 70-е года прошлого века с помощью мелиорации ключи были собраны в два мощных источника. Народная тропинка сюда не зарастает. Множество раз воду исследовали в лаборатории. Ее отличает кристальная чистота и невероятный вкус. Владимир Шейдак:

В 2000 году приехал Святитель Митрополит Филарет. Он освятил источник, появилась необходимость в купальне. Люди хотели не только пить освященную воду, но и купаться.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Поскольку вода освященная, может, люди рассказывали, что происходили какие-то чудеса? Владимир Шейдак:

Известны случаи, когда люди получали помощь в болезнях внутренних органов – почек, желудка, болезни глаз. Был такой случай, когда женщина не имела детей долгое время. Просто омыла лицо, руки, и Господь ей оказал помощь – она исцелилась от бесплодия. Мальчик взрослый, уже и школу закончил, учится в вузе.