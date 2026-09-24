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Новости по тегу #Николай Сухотский

Почти 93% белорусов выступают за доброжелательные отношения со всеми странами – результаты социсследования
24 сентября 2026 06:06

Почти 93% белорусов выступают за доброжелательные отношения со всеми странами – результаты социсследования

Более 80% жителей регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, удовлетворены условиями проживания
17 апреля 2026 17:18

Более 80% жителей регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, удовлетворены условиями проживания

От рок-н-ролла до косплея – рассказываем историю мировых субкультур
06 июня 2025 15:48

От рок-н-ролла до косплея – рассказываем историю мировых субкультур

В Минской городской ратуше прошёл единый день информирования
20 февраля 2025 18:21

В Минской городской ратуше прошёл единый день информирования

Около 75% белорусов разделяют идейный смысл Дня народного единства – соцопрос
02 сентября 2024 18:09

Около 75% белорусов разделяют идейный смысл Дня народного единства – соцопрос

В Академии наук привели статистику, насколько граждане Беларуси чувствуют себя в безопасности
14 июля 2024 17:29

В Академии наук привели статистику, насколько граждане Беларуси чувствуют себя в безопасности

Сухотский: наиболее важное решение в истории Беларуси – выборы 1994-го, когда к власти пришёл Лукашенко
14 июля 2024 17:02

Сухотский: наиболее важное решение в истории Беларуси – выборы 1994-го, когда к власти пришёл Лукашенко

65% белорусов считают День Независимости главным праздником страны – соцопрос
03 июля 2024 07:59

65% белорусов считают День Независимости главным праздником страны – соцопрос

Чем живут минские пенсионеры? Институт социологии НАН провёл исследование
28 ноября 2023 09:37

Чем живут минские пенсионеры? Институт социологии НАН провёл исследование

«Важна патриотическая позиция». Данные соцопроса: узнали, какие ценности наиболее важны для белорусов
05 мая 2023 14:17

«Важна патриотическая позиция». Данные соцопроса: узнали, какие ценности наиболее важны для белорусов

Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки
30 сентября 2022 11:28

Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки