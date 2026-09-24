Новости по тегу #Николай Сухотский

Общественно‑политические тренды: в Минске презентовали финальную третью часть масштабного социологического исследования.
С 2022 по 2025 годы вырос процент граждан, удовлетворенных условиями проживания в регионах, пострадавших от чернобыльской аварии.
Своя философия, мировозрение, музыка, стиль и даже сленг. Их нормы и ценности не совпадают с общепринятыми. Субкультуры – это социальный клей. Они дают молодежи чувство принадлежности.
Одним из ключевых направлений обсуждения стали политические итоги пятилетки, включая достижения на международной арене.
«В прошлом году это был 71%. Да, прирост всего 4%. Но, мы видим, что потихоньку, все-таки четвертый год только этот праздник мы празднуем, мы продвигаемся», – рассказал Николай Сухотский.
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