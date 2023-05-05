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Что белорусы думают о празднике 9 Мая? Институт социологии НАН провёл опрос жителей страны

05 мая 2023 11:17
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Новости Беларуси. Праздник День Победы занимает особое место в сердцах белорусов, ведь Великая Отечественная война оставила отпечаток не только в истории всей страны, но и в каждой семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы специалисты Института социологии Национальной академии наук провели исследование общественного мнения.  

Участие в телефонном опросе приняли жители всех регионов и столицы, представители различных профессий и возрастов. Большинство белорусов, слыша о Великой Отечественной, испытывают гордость за народ, благодарность к фронтовикам, скорбь и чувство патриотизма. Об этом свидетельствуют данные опроса.  

Что белорусы думают о празднике 9 Мая? Институт социологии НАН провёл опрос жителей страны-1

9 Мая более 48 % респондентов назвали праздником ветеранов, 44 % – народным праздником граждан Беларуси и других стран бывшего СССР. А для 42 % опрошенных – это день скорби по погибшим. 

Что белорусы думают о празднике 9 Мая? Институт социологии НАН провёл опрос жителей страны-4

Рассказали белорусы и о том, как они обычно отмечают праздник. Каждый третий встречает его в кругу семьи. Люди вспоминают своих дедов и прадедов, которые прошли фронтовыми дорогами. 47 % опрошенных смотрят парад по телевизору, а более 37 % отправляются на прогулку по праздничному городу. Исторические места и памятники посещают свыше 30 % респондентов.  

Что белорусы думают о празднике 9 Мая? Институт социологии НАН провёл опрос жителей страны-7

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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