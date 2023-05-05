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В Березинском районе во времена фашистской оккупации сожгли 22 деревни. Что сейчас на их месте?

05 мая 2023 13:48
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Новости Беларуси. В Березинском районе во время Великой Отечественной войны было сожжено 22 деревни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них шесть – вместе с жителями. Трагическая участь постигла и деревню Боровино. Трагедия случилась 28 ноября 1942 года. Населенный пункт сожгли вместе с жителями. В огне погибло более 200 человек. Память о них бережно хранят потомки.

Они поделились своими историями с нашим корреспондентом Юлией Минич.

В Березинском районе во времена фашистской оккупации сожгли 22 деревни. Что сейчас на их месте?-1

Оккупация Березинского района продлилась более трех лет – до 3 июля 1944 года. Ровно 1 100 дней и ночей. За время карательных операций было сожжено 22 деревни. Шесть из них – вместе с жителями.

В Березинском районе во времена фашистской оккупации сожгли 22 деревни. Что сейчас на их месте?-4

Тамара Круталевич, заведующая отделом Березинской районной библиотеки:
Есть деревня Утешино, которая была сожжена, и там теперь только в поле стоит памятник. Он напоминает о том, что так трагично завершилась летопись этой деревни.

В Березинском районе во времена фашистской оккупации сожгли 22 деревни. Что сейчас на их месте?-7

Десятки лет назад деревня Боровина, сейчас же Боровино. В 1942 году здесь фашистские оккупанты сожгли 207 мирных жителей вместе с их домами. Уцелело всего несколько человек. Населенный пункт восстановили, только переименовали. Деревня затерялась среди лесов. Живописные места, чистый воздух... Лишь мемориал напоминает о тех страшных событиях.

В Березинском районе во времена фашистской оккупации сожгли 22 деревни. Что сейчас на их месте?-10

К нашей съемочной группе начали подходить местные жители. Вспоминать истории тех, кто когда-то здесь жил. В глазах читается боль, словно они сами стали свидетелями тех событий.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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