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Почему успешные люди редко хвастаются своими достижениями – объяснила психолог

16 июля 2025 15:10
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Успешный человек. Каждый в это понятие вкладывает что-то свое, зачастую подразумевая, что это карьера, деньги и особое положение в обществе. При этом создается впечатление, что все достается легко и просто. Это заблуждение – одно из многих, которое преследует богатых и знаменитых. О том, насколько легко быть успешным, и на какие жертвы идут те, у кого все есть, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

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Наталья Надольская, ведущая:
Правда говорят, что порой успешные люди испытывают чувство вины и стыда? Что происходит с эмоциями человека, когда он преуспевает, а может быть, те, кто рядом с ним – нет?

Почему успешные люди редко хвастаются своими достижениями – объяснила психолог-2

Юлия Казацкая, клинический психолог:
Скорее всего с таким человеком успешным чувствуешь себя как будто «не до-» – не досумел, не дорос, не доделал. Рядом с таким человеком немножечко как будто ощущаешь себя вот этим чувством. Поэтому, наверное, будет еще такая реакция: а вот я? А вот у меня, потому что не сложилось. Вот тебе повезло.

Юрий Святокум, ведущий:
Почему некоторые не хотят говорить о своем успехе, бизнесе?

Наталья Надольская:
Деньги любят тишину.

Почему успешные люди редко хвастаются своими достижениями – объяснила психолог-4

Юлия Казацкая:
Это, наверное, про то, что вы сейчас наговорили. Вот эта установка. Деньги любят тишину, чтобы не завидовали.

Юрий Святокум:
Суеверие?

Юлия Казацкая:
Да.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Психология

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