Почему успешные люди редко хвастаются своими достижениями – объяснила психолог

Успешный человек. Каждый в это понятие вкладывает что-то свое, зачастую подразумевая, что это карьера, деньги и особое положение в обществе. При этом создается впечатление, что все достается легко и просто. Это заблуждение – одно из многих, которое преследует богатых и знаменитых. О том, насколько легко быть успешным, и на какие жертвы идут те, у кого все есть, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Порой дети с плохим поведением вырастают очень успешными» – о подростках поговорили с психологом

Наталья Надольская, ведущая:

Правда говорят, что порой успешные люди испытывают чувство вины и стыда? Что происходит с эмоциями человека, когда он преуспевает, а может быть, те, кто рядом с ним – нет?