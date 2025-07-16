Почему успешные люди редко хвастаются своими достижениями – объяснила психолог
Успешный человек. Каждый в это понятие вкладывает что-то свое, зачастую подразумевая, что это карьера, деньги и особое положение в обществе. При этом создается впечатление, что все достается легко и просто. Это заблуждение – одно из многих, которое преследует богатых и знаменитых. О том, насколько легко быть успешным, и на какие жертвы идут те, у кого все есть, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Наталья Надольская, ведущая:
Правда говорят, что порой успешные люди испытывают чувство вины и стыда? Что происходит с эмоциями человека, когда он преуспевает, а может быть, те, кто рядом с ним – нет?
Юлия Казацкая, клинический психолог:
Скорее всего с таким человеком успешным чувствуешь себя как будто «не до-» – не досумел, не дорос, не доделал. Рядом с таким человеком немножечко как будто ощущаешь себя вот этим чувством. Поэтому, наверное, будет еще такая реакция: а вот я? А вот у меня, потому что не сложилось. Вот тебе повезло.
Юрий Святокум, ведущий:
Почему некоторые не хотят говорить о своем успехе, бизнесе?
Наталья Надольская:
Деньги любят тишину.
Юлия Казацкая:
Это, наверное, про то, что вы сейчас наговорили. Вот эта установка. Деньги любят тишину, чтобы не завидовали.
Юрий Святокум:
Суеверие?
Юлия Казацкая:
Да.
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