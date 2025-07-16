Свыше 20,5 млн рублей направят на проведение капремонта в Минской области

За первое полугодие в Минской области выполнен капитальный ремонт около 60 жилых домов. Работы проведены с опережением графика. Всего обновили более 111 тысяч квадратных метров жилья. Лидером стал Молодечненский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно капремонт ведут и в Клецке. Акцент сделан не только на модернизацию зданий в городе, но и в сельской местности. На этот год в районе запланировано ввести в эксплуатацию около 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Помимо масштабного ремонта, некоторым объектам придали эстетический вид: на фасадах зданий появились тематические муралы. Они посвящены охране природы и окружающей среды.

Сергей Шейко, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

При проведении ремонта уделяем внимание не только городским домам. На селе для жителей тоже делаем хороший, добротный капитальный ремонт. В этом году также планируем ввести пять жилых домов, по двум из которых в агрогородке Яновичи уже работы завершены. Виды работы стандартные: кровля, фасады жилых домов, входные группы в подъезды и инженерные сети. Акцент на капитальный ремонт домов в городе будем делать в следующем году чуть активнее, потому что через два года у нас грандиозное мероприятие, 900 лет городу Клецку.

В Минской области на проведение капитального ремонта в 2025 году направят свыше 20,5 миллиона рублей. Всего необходимо обновить 160 жилых домов.