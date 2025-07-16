Новации в соцстраховании и пенсионном обеспечении – рассказываем подробности

Повышение социальных гарантий граждан, применение более справедливых подходов для всех участников обязательного государственного страхования. Подписанный Президентом закон, регулирующий вопросы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, предполагает изменения и дополнения в семь законодательных актов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества касаются прежде всего самозанятых и ИП. Так, у плательщиков налога на профессиональный доход появилось право доплачивать взносы в ФСЗН и самостоятельно формировать свое будущее финансовое благополучие. Также ужесточены меры ответственности для работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах. Для тех, кто принимает такие вознаграждения, снизят социальные гарантии. Страховой стаж для пенсии будет учитывать выплаты из размера минимальной заработной платы.

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Независимо от той суммы, которую получил человек, взносы будут рассчитываться для граждан из фактической зарплаты, не применяя ограничений. Но нижний порог расчета взносов – 1/30 пяти средних заработных плат по республике за каждый день выплаты заработной платы в конверте. Работодатель уже заплатит по максимуму, если выплачивает зарплату в конвертах.

Кроме того, теперь органам ФСЗН предоставляется право во внесудебном порядке выносить решения о взыскании задолженности субъектов хозяйствования.