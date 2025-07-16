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Новации в соцстраховании и пенсионном обеспечении – рассказываем подробности

16 июля 2025 13:38
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Повышение социальных гарантий граждан, применение более справедливых подходов для всех участников обязательного государственного страхования. Подписанный Президентом закон, регулирующий вопросы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, предполагает изменения и дополнения в семь законодательных актов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новации в соцстраховании и пенсионном обеспечении – рассказываем подробности -2

Новшества касаются прежде всего самозанятых и ИП. Так, у плательщиков налога на профессиональный доход появилось право доплачивать взносы в ФСЗН и самостоятельно формировать свое будущее финансовое благополучие. Также ужесточены меры ответственности для работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах. Для тех, кто принимает такие вознаграждения, снизят социальные гарантии. Страховой стаж для пенсии будет учитывать выплаты из размера минимальной заработной платы. 

Новации в соцстраховании и пенсионном обеспечении – рассказываем подробности -4

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Независимо от той суммы, которую получил человек, взносы будут рассчитываться для граждан из фактической зарплаты, не применяя ограничений. Но нижний порог расчета взносов – 1/30 пяти средних заработных плат по республике за каждый день выплаты заработной платы в конверте. Работодатель уже заплатит по максимуму, если выплачивает зарплату в конвертах.

Кроме того, теперь органам ФСЗН предоставляется право во внесудебном порядке выносить решения о взыскании задолженности субъектов хозяйствования. 

# Екатерина Лихачева # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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