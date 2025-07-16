Трампа поставили на место на фоне решений по Украине

Недовольство из-за решений американского лидера по Украине прозвучало со стороны Конгресса. Конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети опубликовала гневный пост о том, что те, кто избирал Трампа президентом отдавали свои голоса против войн. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник лидер Америки заявил, что США и ЕС пришли к договоренности по поставке американского оружия Украине, а оплата ляжет на Европу. Речь идет о батареях Patriot и ракетах.

Также сообщается, что в этот же период Трамп озвучил ультиматум и в сторону российской Федерации. Американский президент заявил о 50-ти днях на заключение мирного соглашения. Если Россия не отреагирует, то Вашингтон намерен вводить 100%-е пошлины на импорт товаров РФ, а также и вторичные пошлины в отношении государств, которые покупают российскую нефть, газ и прочие энергетические носители.

Накануне таких громких заявления со стороны Дональда Трампа в Кремле заявили, что Российская Федерация до сих пор ждет предложения по срокам очередного раунда переговоров с Киевом, который в этом вопросе бездействует.

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