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Участники автопробега «Дороги славы – наша история» посетили музей авиационной техники под открытым небом

16 июля 2025 13:41
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Международный молодежный патриотический автопробег «Дороги славы – наша история» продолжает свой путь по Беларуси. Приурочен он к 80-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники автопробега «Дороги славы – наша история» посетили музей авиационной техники под открытым небом-2

Маршрут пролегает по городам и местам боевой славы Беларуси и России. Сегодня, 16 июля, остановка на аэродроме «Липки». К памятнику летчикам-выпускникам Минского аэроклуба, погибшим в годы Великой Отечественной войны и удостоенных звания Герой Советского Союза участники проекта возложили цветы. Затем они ознакомились с экспозицией летательных аппаратов разных эпох и назначений в музее авиационной техники под открытым небом. 

Участники автопробега «Дороги славы – наша история» посетили музей авиационной техники под открытым небом-4

Ксения Компаниец, участница автопробега «Дороги славы – наша история»:
Суть таких мероприятий – в сохранении исторической памяти. Приезжая в Республику Беларусь мы неоднократно наблюдаем то, что можно быть в дружбе с Российской Федерацией. И не просто быть в дружбе, а идти вместе как Союзное государство нога в ногу.

Участники автопробега «Дороги славы – наша история» посетили музей авиационной техники под открытым небом-6

Ольга Дроздович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Партизанского района Минска:
Партизанский район уже второй год подряд принимает автопробег Ростовской области. Мы гордимся тем, что именно Партизанский район города Минска принимает у себя. Сегодня ребята посетили аэродром «Липки». Здесь увидели много всего интересного. В том числе отрадно, что они смогли посидеть на борту №1 Президента Республики Беларусь.

Участники автопробега также узнали как рождаются с нуля трамваи, троллейбусы, электрические станции. Они побывали на экскурсии в цехах ведущего производителя наземного электрического транспорта в странах СНГ. 

# Великая Отечественная война # Ольга Дроздович

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