Хотят быстрого успеха – о современной молодёжи поговорили с экспертом

Успешный человек. Каждый в это понятие вкладывает что-то свое, зачастую подразумевая, что это карьера, деньги и особое положение в обществе. При этом создается впечатление, что все достается легко и просто. Это заблуждение – одно из многих, которое преследует богатых и знаменитых. О том, насколько легко быть успешным, и на какие жертвы идут те, у кого все есть, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». «Порой дети с плохим поведением вырастают очень успешными» – о подростках поговорили с психологом

Наталья Надольская, ведущая:

Мне кажется, на успех еще нужно мотивировать. Вот вспомни, родители – кто-то с ремнем в руке. Но у каждого была из нас своя мотивация. Но ведь с самого детства нам говорили, что надо быть послушным, хорошим. Надо закончить школу на одни пятерки, поступить в вуз. Пойти работать по хорошей специальности. То есть нас всегда к этом успеху по нашей воле или против, но подталкивали. Юрий Святокум, ведущий:

Еще говорили, что Димочка или Леша, или Катя – посмотри они какие. Наталья Надольская:

Да, такие вот манипуляции. Юля, подключайтесь. Мне кажется, современная молодежь менее мотивирована на успех или, скажем так, достигать успеха. Все хотят очень быстрого дофамина, успеха. Чтобы сразу быть блогером-миллионником и заработать все легкие деньги мира. А вот когда мы с Юрой были молодыми – нам нужно было пройти долгий путь, чтобы достигнуть успеха.

Юлия Казацкая, клинический психолог:

Чаще всего наши родители или близкие, или учителя прививали такое чувство долга. Они говорили, что ты должен быть успешным. Ты должен быть с кем-то, кем-то. Так потихонечку нам привили это чувство. Я не думаю, что чувство долга дает состояние расслабления. Согласитесь со мной. Наталья Надольская:

Находишься в тонусе тем не менее, да?