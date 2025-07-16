Хотят быстрого успеха – о современной молодёжи поговорили с экспертом
Успешный человек. Каждый в это понятие вкладывает что-то свое, зачастую подразумевая, что это карьера, деньги и особое положение в обществе. При этом создается впечатление, что все достается легко и просто. Это заблуждение – одно из многих, которое преследует богатых и знаменитых. О том, насколько легко быть успешным, и на какие жертвы идут те, у кого все есть, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
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Наталья Надольская, ведущая:
Мне кажется, на успех еще нужно мотивировать. Вот вспомни, родители – кто-то с ремнем в руке. Но у каждого была из нас своя мотивация. Но ведь с самого детства нам говорили, что надо быть послушным, хорошим. Надо закончить школу на одни пятерки, поступить в вуз. Пойти работать по хорошей специальности. То есть нас всегда к этом успеху по нашей воле или против, но подталкивали.
Юрий Святокум, ведущий:
Еще говорили, что Димочка или Леша, или Катя – посмотри они какие.
Наталья Надольская:
Да, такие вот манипуляции. Юля, подключайтесь. Мне кажется, современная молодежь менее мотивирована на успех или, скажем так, достигать успеха. Все хотят очень быстрого дофамина, успеха. Чтобы сразу быть блогером-миллионником и заработать все легкие деньги мира. А вот когда мы с Юрой были молодыми – нам нужно было пройти долгий путь, чтобы достигнуть успеха.
Юлия Казацкая, клинический психолог:
Чаще всего наши родители или близкие, или учителя прививали такое чувство долга. Они говорили, что ты должен быть успешным. Ты должен быть с кем-то, кем-то. Так потихонечку нам привили это чувство. Я не думаю, что чувство долга дает состояние расслабления. Согласитесь со мной.
Наталья Надольская:
Находишься в тонусе тем не менее, да?
Юлия Казацкая:
А вы знаете как сложно расслаблять человека в терапии? Потому что он держит контроль – а вдруг разорится, и все деньги уйдут. Сегодня вопрос: очень часто богатые люди решают – боюсь потерять то, что достиг, а расслабится не могу. Тогда приходится работать с тем, как научиться кайфовать и получать то, что есть. Убрать этот страх, что ты можешь это потерять. Сегодняшняя молодежь нам прекрасно помогает – понимание о том, что мне не нужно навязанное мнение. Я никому ничего не должен. Если даже кому-то должен, я выпишу вам чек и рассчитаюсь со всеми долгами. С родителями, директором. Мне нравится сегодняшняя молодежь. Она идет с чувством, что мне нравится на самом деле, что у меня классно получается? Возможно, сегодня это не перспективно, не актуально. Но когда идет человек за этим чувством, и родители в это не вмешиваются, тогда получается, возможно, новый Пушкин или Лермонтов.
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