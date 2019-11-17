Пинигин рассказал, кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Расскажите про своё детство.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:

У меня мама и папа артисты были театральные, которые стали первыми режиссёрами белорусского телевидения в те далёкие годы, когда оно организовывалось. Тогда ведь не было телевизионного образования. Тогда люди из театров – режиссёры и артисты – шли и становились режиссёрами. У меня мама с папой расстались, когда я в третьем классе был. У отца была очень тяжёлая жизнь. Он всю войну прошел в разведке. Он в 1940 году пошёл в срочную службу и в 1948 году демобилизовался. Тогда их поздно отпускали. Как он выжил, я не знаю.

1922 год рождения – это тот год, которых там очень мало людей осталось. Ещё в разведке, по тылам всю войну ходил. Как он выжил, я не знаю! Но такой – серьёзный парень: своими руками удавил много фашистов. Это совершенно другие люди. Представляете – он в орденах, в шинели пришел в Белорусский театральный институт учиться. Это второй набор был. Это не по книжкам человек знал, что такое эта жизнь. Он такой сложный был человек, хотя очень образованный, интересный.

Мама нас троих вырастила.