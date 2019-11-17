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Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах

17 ноября 2019 14:16
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Новости Беларуси. Узнаем, как идёт голосование в регионах и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, именно там в первой половине дня наиболее активны избиратели. С одного из участков в Гродно на связь со студией выходят наши корреспонденты.

Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах-1

У Никиты Шах праздник вдвойне. Ведь сегодня у молодого человека день рождения. Парню исполняется 18 лет. И на правах совершеннолетия он уже может влиять на жизнь государства. Студент заранее изучил список кандидатов в депутаты, а поскольку учится на юридическом факультете, тщательно взвесил все аргументы, прежде, чем отдать свой голос.

Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах-4

Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах-6

Подробности – в видеоматериале

# Выборы-2019 # общество # Галина Буро # Ирина Недобоева # Вероника Гришкова # Алесандр Добриян # Фотофакт

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