Приходят даже в свой день рождения. Как голосуют в регионах

Новости Беларуси. Узнаем, как идёт голосование в регионах и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, именно там в первой половине дня наиболее активны избиратели. С одного из участков в Гродно на связь со студией выходят наши корреспонденты.

У Никиты Шах праздник вдвойне. Ведь сегодня у молодого человека день рождения. Парню исполняется 18 лет. И на правах совершеннолетия он уже может влиять на жизнь государства. Студент заранее изучил список кандидатов в депутаты, а поскольку учится на юридическом факультете, тщательно взвесил все аргументы, прежде, чем отдать свой голос.