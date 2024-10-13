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Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО

13 октября 2024 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сколько детей родилось?

Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО-2

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
За этот год, мы работаем по результатам прошлого года, родилось более 200 деток после ЭКО. Это я про бесплатную процедуру. А за всю бытность – более 10 тысяч с момента начала ЭКО по стране.

Александр Осенко:
Очередь большая?

Сергей Васильев:
Нет. Фактически работаем с колес. Достаточно женщине высказать желание, иметь показания, чтобы забеременеть – зеленая улица открыта.

# Александр Осенко # Сергей Васильев # Интервью # Беременность и роды # Медицина

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