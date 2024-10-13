Васильев: более 10 тысяч детей родились в Беларуси при помощи ЭКО

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

За этот год, мы работаем по результатам прошлого года, родилось более 200 деток после ЭКО. Это я про бесплатную процедуру. А за всю бытность – более 10 тысяч с момента начала ЭКО по стране.

Александр Осенко:

Очередь большая?

Сергей Васильев:

Нет. Фактически работаем с колес. Достаточно женщине высказать желание, иметь показания, чтобы забеременеть – зеленая улица открыта.