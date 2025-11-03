Секрета: несмотря на санкции, Беларусь сумела сохранить социальные стандарты
Беларусь – это социально ориентированное государство, где в центре внимания – народ, его интересы и потребности. Сегодня, 3 ноября, в Женеве на площадке ООН прозвучала позиция нашей страны по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета представил доклад в рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора. В Женеве отметили, что голос Беларуси звучит четко и аргументированно.
Конституционная реформа, система социальной защиты, доступное образование и медицина – эти направления стали ключевыми в докладе белорусской делегации. Игорь Секрета напомнил, что страна добросовестно выполняет все международные обязательства и не имеет задолженности перед договорными органами ООН.
За последние годы Беларусь успешно защитила отчеты по правам инвалидов, женщин и ликвидации расовой дискриминации. Именно поэтому, по словам дипломата, Беларусь занимает 32-е место в мире по прогрессу в достижении целей устойчивого развития.
Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Стабильно удерживаем позиции как страна с очень высоким уровнем развития, занимая 65-е место среди 193 стран в Глобальном индексе человеческого развития. Эти показатели могли бы быть еще более высокими, если бы не односторонние принудительные меры, которые волюнтаристским образом введены рядом западных стран в отношении Беларуси. Продвигаемая этими странами политика санкционного давления нарушает экономические и социальные права не только белорусских граждан, но и граждан многих других стран. Западом закрыто большинство, а где-то и все, например Литвой, наземных погранпереходов.
Представитель Беларуси также заявил, что несмотря на санкционное давление, наша страна сумела сохранить социальные стандарты и переориентировать экономику. Продолжается совершенствование национальной системы защиты прав человека на основе фактов, а не политических штампов.
Так, Минск в очередной раз призвал ЕС вернуться к диалогу и снять незаконные ограничения, ведь принудительным мерам не место в современном цивилизованном мире.