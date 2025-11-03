Секрета: несмотря на санкции, Беларусь сумела сохранить социальные стандарты

Беларусь – это социально ориентированное государство, где в центре внимания – народ, его интересы и потребности. Сегодня, 3 ноября, в Женеве на площадке ООН прозвучала позиция нашей страны по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета представил доклад в рамках четвертого цикла Универсального периодического обзора. В Женеве отметили, что голос Беларуси звучит четко и аргументированно.

Конституционная реформа, система социальной защиты, доступное образование и медицина – эти направления стали ключевыми в докладе белорусской делегации. Игорь Секрета напомнил, что страна добросовестно выполняет все международные обязательства и не имеет задолженности перед договорными органами ООН. За последние годы Беларусь успешно защитила отчеты по правам инвалидов, женщин и ликвидации расовой дискриминации. Именно поэтому, по словам дипломата, Беларусь занимает 32-е место в мире по прогрессу в достижении целей устойчивого развития.