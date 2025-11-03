В Минске наградили лауреатов правозащитной премии имени Эмиля Чечко
Площадку для тех, кто готов отстаивать правду, в очередной раз предоставляет Беларусь. В Минске вручили международную правозащитную премию «За мир и права человека», которую учредил фонд имени Эмиля Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году ее лауреатами стали восемь человек – это представители Польши, Германии, Франции, Ирана, России, Словакии и других стран.
В числе тех, кто удостоен высокой награды – немецкий журналист, сторонник партии «Альтернатива для Германии» Юрген Эльзессер. Он также является главным редактором популярного информационного журнала. В своих материалах наш коллега раскрывает темы, касающиеся суверенитета Германии, миграционной политики страны. Год назад издание оказалось под угрозой из-за своих взглядов на вопросы мира и действий НАТО, однако закрытия удалось избежать.
Юрген Эльзессер, главный редактор журнала «Compact» (Германия):
У нас конфисковали все имущество, заблокировали счета. У нас все было заброшено какое-то время. И все из-за нашей позиции. Нам удалось отменить запрет только через суд. Вот как выглядит свобода слова в Германии. Запад врет, что у них свобода слова и свобода мнения.
Премию «За мир и права человека» в Минске вручают в третий раз. Эта награда объединяет тех, кто не боится говорить правду о фактах, скрытых за видимой стороной «западных ценностей».
Патрик Хеннингсен, журналист, медиапродюсер (США):
Здорово, что у людей есть разные точки зрения на происходящие в мире события. Даже если вы не согласны с точкой зрения какой-либо страны, вы все равно должны понимать ее. Я думаю, у нас недостаточно дебатов и аргументации. Сейчас между Востоком и Западом не хватает дипломатии, не хватает общения.
Главными критериями для присуждения премии являются значительный вклад в укрепление прав человека и их защиты, общественное признание заслуг лауреата в правозащитной деятельности, а также социальная значимость проектов. В рамках третьего сезона организаторы обновили дизайн приза, который вручается лауреатам.
Дмитрий Беляков, председатель Правления международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:
Он стал более глобальным. Мы видим на фоне солдата с детьми. Солдат без опознавательных признаков. Это архетип, интернациональный защитник. Солдат, защитник слабых женщин, детей и тех, кто не может защитить себя сам. Кроме того, позади солдата мы видим мир. Те вопросы, которыми занимаются наши номинанты, будущие лауреаты, это вопросы, которые касаются действительно всего мира.
Из-за опасений давления или закрытых границ, не все зарубежные лауреаты смогли присутствовать на церемонии. Те, кто все таки добрался до белорусской столицы, продолжат дискуссию 4 ноября на форуме «Создавая безопасный мир: диалог о проблемах эксплуатации детей в Европе».