Директор РНПЦ «Мать и дитя»: акушер-гинеколог – это по-настоящему мужская специальность

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Я бы не сказал. На Западе акушеры-гинекологи мужчины встречаются чаще, потому что это действительно тяжелая специальность. Во-первых, это связано и с физическими усилиями, и с принятием твердых волевых решений, и действительно тяжелыми условиями, потому что это и ночная работа, в том числе дежурства, оказание неотложной, экстренной помощи. Это по-настоящему мужская специальность.

Если на младших курсах я хотел быть хирургом-травматологом, то после четвертого курса уже понял: акушерство-гинекология – это мое. Первые роды – это была операция, кесарево сечение. Когда мы пришли в операционную, родился ребенок. Первый крик ребенка, слезы радости мамы, драйв всего персонала. Когда рождается ребенок, получаешь настолько мощный заряд энергии, что все остальные трудности, которые ты испытал до этого, становятся ничем. Это большой поддерживающий тонус!