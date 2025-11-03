Аграрии Гродненской области намерены применять агродроны – как это будет?

От винта на поля! Все больше белорусских сельхозпредприятий намерены применять агродроны для обработки посевов – это экономически эффективно. Новым импульсом для полетов стала оценка крылатых технологий от главы государства во время рабочей поездки в Шкловский район. Продемонстрированные возможности инновационной сельхозтехники заинтересовали аграриев Берестовицкого района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы они смогли оценить все плюсы воочию, на базе одного из хозяйств операторы дронов провели презентацию. О впечатлениях от полета в агробудущее – Галина Буро.

40-килограммовая крылатая машина на себе может нести груз, почти втрое превосходящий собственный вес. Конструктивно устроена исключительно для аграрных целей. Беспилотники для обработки полей – полезные помощники в сельском хозяйстве. Полив культур, химобработка, внесение удобрений – все процессы с прицельной точностью, без потерь препарата и без повреждения самих посевов.

Иван Попытаев, инженер компании по эксплуатации агродронов:

Где-то 25-30 литров мы заливаем. За это время он летает 13 минут, у него два аккумулятора по 1 киловатту. Параллельно у нас на станции заряжаются еще дополнительно, то есть дроны не простаивают, всегда в работе. Он делает в районе 5 гектаров за один вылет. Сейчас для целевой работы агродронов не сезон – это демонстрационные полеты для аграриев Берестовицкого района. Они заинтересовались крылатыми помощниками, которые получили оценку на высшем уровне. В конце сентября во время рабочей поездки в Шкловский район Президент ознакомился с использованием беспилотников на кукурузном поле. По его словам, это направление нужно развивать, если оно действительно перспективное. А, плюсов у таких полетов в агробудущее немало. В первую очередь, экономия денег хозяйства.