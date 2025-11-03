Продажи на маркетплейсах выросли почти на 50% – как укрепляется на рынке белорусский легпром

Белорусское равно качественное – это аксиома, которая доказательств не требует, но так ли на слуху и на виду товары, которые производят наши предприятия. Александр Лукашенко ставил задачу увеличить присутствие продукции концерна «Беллегпром» на полках магазинов. Первые шаги в этом направлении руководство уже делает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как показывает практика, внедрение современных технологий, расширение линейки выпускаемой продукции – меры, необходимые для развития производства. При этом вопрос реализации товаров так и остается подвешенным, поэтому взаимодействие производителей и торговых сетей будет расширено. Теперь в крупных магазинах полки с товарами легкой промышленности станут обязательными. О бесшовном пути к продажам наш корреспондент Алеся Иванова.

Это производство уникальное не только для Беларуси, но и всего постсоветского пространства. За 60 лет работы оно сплело свою историю от прочных технических лент для промышленности до изящных штор, которые украшают окна самых значимых зданий страны. Сегодня «Лента» – это уже не одна фабрика, а семь самостоятельных производств и 11 тысяч наименований. Последние пять лет предприятие ежегодно вкладывает в модернизацию не менее миллиона долларов. Новые станки – это ключи к новым возможностям. Например, эти последние приобретения позволяют создавать невесомые, легкие ленты и в перспективе расширить портфель заказов на 30 %.

Продажи могилевской фабрики входят в новое измерение. На прошлой неделе здесь получили первый онлайн-чек от известного маркетплейса. И это всего через 10 дней после старта! Статус «новичка» не помешал совершить первую сделку, которая оказалась международной. Пока на витрине представлено всего шесть товаров, но даже этого хватило, чтобы доказать: спрос есть.

К слову, с начала 2025 года продажи белорусских товаров на маркетплейсах выросли почти на 50 процентов. И тем не менее, рынок интернет-торговли все еще не так прозрачен, как хотелось бы. Другое дело – магазины, которые уже завоевали репутацию среди потребителей. В числе таких столичные универмаги, где представлена широкая линейка белорусских товаров. Спрос на них есть, торговые площадки выстраивают оптимальную формулу цена – качество, но важно и разнообразие ассортимента.

Алексей Сокол, генеральный директор универмага:

Мы непосредственно работаем с потребителем и мы знаем те пожелания наших покупателей, и мы передаем. Есть же такое понятие «художественные советы», мы совместно обсуждаем модельный ряд, ткани обсуждаем и это все, соответственно, положительно влияет на объемы товарооборота и чтобы рентабельна была промышленность. В магазинах крупных торговых сетей будет больше товаров белорусской лёгкой промышленности.