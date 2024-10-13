Женщина родила с 17-й попытки – Сергей Васильев о практике ЭКО Беларуси
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Планирование семьи – люди прибегают к этим услугам?
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
На базе в том числе нашего центра и во всех областных центрах страны созданы отделения так называемого планирования семьи, которые занимаются оказанием медицинской помощи парам, которые не могут забеременеть, и определяют все остальные аспекты их проблем, начиная от простых вмешательств, лекарственных препаратов, так и до заключительного этапа – ЭКО.
Александр Осенко:
А можно уже сказать о каких-то результатах от процедуры ЭКО?
Сергей Васильев:
ЭКО у нас в центре с 1994 года, мы были одними из основоположников. С недавнего времени, уже порядка трех лет, мы работаем с указом Президента, по которому гражданам нашей страны, супружеской паре до 40 лет, предоставляется одна бесплатная попытка ЭКО. Безусловно, такая статистика есть. Метод ЭКО – это заключительный метод, когда пара не под каким соусом не может забеременеть. В этом нуждается не так много населения.
Александр Осенко:
Мы себе можем это позволить. Как в остальных странах?
Сергей Васильев:
В разных странах по-разному. Например, в России тоже есть предоставление бесплатной попытки ЭКО. В Германии вмешивается страховая медицина. Но все-таки в большей части стран она является платной. У нас в этом и прошлом году эффективность ЭКО – 42-43 %. Это мировая статистика.
Мы, поработав с этим какое-то количество времени, уже обсуждаем вопрос о целесообразности предоставления второй попытки ЭКО бесплатно, потому что такая услуга востребована, пишут и обращаются в наш адрес граждане.
Александр Осенко:
Много попыток делают?
Сергей Васильев:
Одна женщина с 17-й попытки ЭКО родила ребенка. Ей было 46 лет, она потратила кучу средств, энергии, какую-то часть своей жизни, но она добилась своей цели.