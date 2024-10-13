Женщина родила с 17-й попытки – Сергей Васильев о практике ЭКО Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Васильев. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Планирование семьи – люди прибегают к этим услугам?

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

На базе в том числе нашего центра и во всех областных центрах страны созданы отделения так называемого планирования семьи, которые занимаются оказанием медицинской помощи парам, которые не могут забеременеть, и определяют все остальные аспекты их проблем, начиная от простых вмешательств, лекарственных препаратов, так и до заключительного этапа – ЭКО. Александр Осенко:

А можно уже сказать о каких-то результатах от процедуры ЭКО? Сергей Васильев:

ЭКО у нас в центре с 1994 года, мы были одними из основоположников. С недавнего времени, уже порядка трех лет, мы работаем с указом Президента, по которому гражданам нашей страны, супружеской паре до 40 лет, предоставляется одна бесплатная попытка ЭКО. Безусловно, такая статистика есть. Метод ЭКО – это заключительный метод, когда пара не под каким соусом не может забеременеть. В этом нуждается не так много населения. Александр Осенко:

Мы себе можем это позволить. Как в остальных странах?