Закрытая граница с Беларусью может принести Литве убытки до миллиарда евро
Около миллиарда евро – в такую колоссальную сумму может вылиться политизированное и совсем недальновидное решение Вильнюса о закрытии пунктов пропуска для автотранспорта на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это тот случай, когда Литва не извлекает экономическую выгоду из своего географического положения (что было бы логичным и эффективным), а использует его как инструмент агрессивной санкционной политики.
«Ситуация близка к катастрофе» – с таким заявлением выступил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы Олег Тарасов. В результате перевозчики Литвы будут вытеснены с рынка транспортировки грузов в восточном направлении. А товар попросту заберут соседи, которые демонстрируют более гибкую позицию, – подчеркивает эксперт. При этом под удар попадет весь сектор логистики, включая экспедиторов, а также предприятия по хранению товаров.
Напомним, 29 октября Минск получил от Вильнюса официальное уведомление о закрытии двух действующих погранпереходов на месяц. Ответ не заставил себя ждать. 31 октября Беларусь ввела зеркальные ограничения. Так, движение по дорогам нашей страны литовских и польских грузовиков теперь запрещено. Стоит отметить, что на данный момент выехать из Беларуси по вине своих же властей не могут около пяти тысяч литовских грузовиков.