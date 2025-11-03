Закрытая граница с Беларусью может принести Литве убытки до миллиарда евро

Около миллиарда евро – в такую колоссальную сумму может вылиться политизированное и совсем недальновидное решение Вильнюса о закрытии пунктов пропуска для автотранспорта на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это тот случай, когда Литва не извлекает экономическую выгоду из своего географического положения (что было бы логичным и эффективным), а использует его как инструмент агрессивной санкционной политики.