В микрорайоне Лошица открыли новую детскую поликлинику

Открытие новых, важных для страны и общества объектов традиционно знаменует первая ноябрьская неделя. В преддверии празднования Дня Октябрьской революции в Беларуси принято дарить «народные» подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 3 ноября, в Минске череду открытий дополнила современная детская поликлиника. Своевременный объект предназначен для жителей быстрорастущего микрорайона Лошица.

Строительство поликлиники велось 2,5 года. Объект получился ярким и высокотехнологичным. Обслуживать медучреждение будет порядка 15 тысяч пациентов. Новый медицинский центр – это современное учреждение с бассейном для лечебных и оздоровительных процедур, отделениями педиатрии, стоматологии, функциональной диагностики, а также собственной клинико-диагностической лабораторией. Главная цель – повысить доступность первичной помощи и реабилитации для юных минчан.

Денис Лопатин, главный врач 18-й городской детской поликлиники Минска:

В отделении стоматологии у нас новые стоматологические установки для работы, современные диагностические установки в рентген-кабинете, что позволяет своевременно и качественно определить соответствующую патологию. Хирургическая составляющая наша позволяет сейчас и в будущем уже приступать к более сложным каким-то хирургическим мероприятиям.