В микрорайоне Лошица открыли новую детскую поликлинику
Открытие новых, важных для страны и общества объектов традиционно знаменует первая ноябрьская неделя. В преддверии празднования Дня Октябрьской революции в Беларуси принято дарить «народные» подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 3 ноября, в Минске череду открытий дополнила современная детская поликлиника. Своевременный объект предназначен для жителей быстрорастущего микрорайона Лошица.
Строительство поликлиники велось 2,5 года. Объект получился ярким и высокотехнологичным. Обслуживать медучреждение будет порядка 15 тысяч пациентов.
Новый медицинский центр – это современное учреждение с бассейном для лечебных и оздоровительных процедур, отделениями педиатрии, стоматологии, функциональной диагностики, а также собственной клинико-диагностической лабораторией. Главная цель – повысить доступность первичной помощи и реабилитации для юных минчан.
Денис Лопатин, главный врач 18-й городской детской поликлиники Минска:
В отделении стоматологии у нас новые стоматологические установки для работы, современные диагностические установки в рентген-кабинете, что позволяет своевременно и качественно определить соответствующую патологию. Хирургическая составляющая наша позволяет сейчас и в будущем уже приступать к более сложным каким-то хирургическим мероприятиям.
Юрий Горбич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Это скорее объект, который увеличивает доступность педиатрической помощи для маленьких жителей города. Потому что на самом деле, изначально здесь и сейчас, он предназначен для оказания помощи 15 170 детям. Это поликлиника, которая предназначена на 480 посещений в смену.
Первых пациентов поликлиника примет в начале следующей недели. А до конца 2025 года сеть объектов столичного здравоохранения дополнит еще одна детская и взрослая поликлиники.