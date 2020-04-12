«Ваши вещи будут говорить за вас». О создании с Китаем низкоорбитальной группировки спутников

Новости Беларуси. 12 апреля – дата, известная во всех странах постсоветского пространства, да и не только его. От мальчишек и девчонок, мечтающих о большом небе, до взрослых и старших людей, для которых кумир детства – Юрий Гагарин. День космонавтики отмечаем сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева:

Беларусь, конечно, гордится первым человеком, побывавшим в космосе, но еще больше как минимум тремя космонавтами. Петр Климук, Владимир Коваленок – скажем так, ветераны космической отрасли. И, конечно, Олег Новицкий, который прямо сейчас готовится к новой миссии. В элитарный клуб космических держав современная Беларусь вошла в 2012 году, когда запустила собственный спутник. Он до сих пор на орбите – при гарантийном сроке эксплуатации в пять лет. То есть работает надежно. И есть все основания полагать, что будет также надежно работать и впредь. От детской мечты к государственному интересу – репортаж Юлии Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Мечта стать космонавтом была в детстве, пожалуй, у всех советских детей. Сегодня приоритеты несколько изменились, но, согласитесь, теперь покорить космос гораздо важнее уже государствам. Вопрос престижа и, очевидно, экономики. Вот ярчайший пример: на неделе Президент США Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне. Что называется, космические запросы космических держав.

Список космических держав независимая Беларусь пополнила в 2012 году – мы запустили свой Белорусский космический аппарат (сокращенно – «БелКА»). Сегодня он востребован в разных сферах: спутник дистанционного зондирования земли, в частности, поставщик снимков, важных для актуализации топографических карт, изучения водоемов и анализа сельскохозяйственных культур. Такой космический подход к исследованиям позволил сократить расходы на многие проекты. К тому же наш космический аппарат входит в совместную группировку с российским спутником «Канопус-В» – при необходимости можно использовать космические ресурсы друг друга.

Петр Витязь, руководитель аппарата Академии наук Беларуси:

Соглашение оформляем, создание группировки полной. То есть будет не два спутника, а уже 8 спутников вместе. А это позволяет сегодня нам в любое время получать более полную информацию из космических технологий, которые для практического использования. Кстати, не все знают, но наша «БелКА» превзошла изначальный срок эксплуатации в 5 лет. Спутник будет работать до конца 2021 года. «Можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов». В Беларуси завершён проект нового спутника

«Белинтерсат-1» – еще один белорусский спутник. Запущенный с космодрома в Китае четыре года назад, он уже сыграл свою роль в телекоммуникации. За ним – услуги в спутниковом телевидении и радиовещании. Аппарат готов работать до 2031 года. Дальше – больше. Один из самых перспективных проектов – это создание с китайской стороной низкоорбитальной группировки спутников по примеру Илона Маска.

Дмитрий Заколюкин, заместитель директора по развитию спутниковой связи завода точной электромеханики:

Услуги интернет вещей – это, конечно, самое горячее. То есть это когда вы уже не будете пользоваться телефоном, а ваши вещи будут говорить за вас, что вы хотите. Это вот как раз низкоорбитальная группировка спутников. Она позволит это все использовать.

Беларусь готовится принять участие еще как минимум в трех проектах: с Китаем, Россией и Международной организацией космической связи. Теперь важны кадры. Пока главный поставщик космических специалистов – БГУ. «Можно прогнозировать залежи полезных ископаемых». Как информация из космоса помогает Беларуси