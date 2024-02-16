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Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске

16 февраля 2024 11:55
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В 2023 году государственный список историко-культурных ценностей расширился на 24 объекта. Среди них 14 материальных проявлений творчества человека, 9 памятников архитектуры и один –  градостроительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске-1

В Минске подвели итоги работы и обсудили задачи развития сферы культуры. Живопись, скульптура, музыка, а также спектакли, концерты и, конечно, кино – все это помогает в формировании патриотизма. Министр культуры Анатолий Маркевич назвал сферу иммунитетом общества. И акцентировал внимание на людях, которые каждый день выполняют свою работу на самом высоком уровне. Всего в Беларуси их более 56 тысяч.

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
У нас своя великая история, у нас свои традиции, у нас самобытная страна, суверенная страна, и мы четко понимаем свою роль в этой системе координат. Потому что, без преувеличения, на мой взгляд, сфера культуры – это основа идеологии нашего государства. Потому что мы говорим на абсолютно понятном языке с нашими людьми, на языке творчества.

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске-7

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
С чем киностудия вошла в этот год – это, конечно же, наш совместный кинопроект с Китайской Народной Республикой. Он будет показывать дружбу между двумя странами, между нашими государствами, белорусами и китайцами.

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске-10

На итоговой коллегии обсудили также укрепление материально-технической базы учреждений культуры, кадровые проблемы и повышение заработной платы работников.

# Государственная политика в области культуры # общество # Анатолий Маркевич # Юрий Алексей

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