Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске

В 2023 году государственный список историко-культурных ценностей расширился на 24 объекта. Среди них 14 материальных проявлений творчества человека, 9 памятников архитектуры и один – градостроительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги работы и обсудили задачи развития сферы культуры. Живопись, скульптура, музыка, а также спектакли, концерты и, конечно, кино – все это помогает в формировании патриотизма. Министр культуры Анатолий Маркевич назвал сферу иммунитетом общества. И акцентировал внимание на людях, которые каждый день выполняют свою работу на самом высоком уровне. Всего в Беларуси их более 56 тысяч.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

У нас своя великая история, у нас свои традиции, у нас самобытная страна, суверенная страна, и мы четко понимаем свою роль в этой системе координат. Потому что, без преувеличения, на мой взгляд, сфера культуры – это основа идеологии нашего государства. Потому что мы говорим на абсолютно понятном языке с нашими людьми, на языке творчества.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

С чем киностудия вошла в этот год – это, конечно же, наш совместный кинопроект с Китайской Народной Республикой. Он будет показывать дружбу между двумя странами, между нашими государствами, белорусами и китайцами.