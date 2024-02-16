«Учитель всегда отдаёт своё сердце тем, кого обучает» – ректор ГрОИРО

Живу по принципу, который сформулировал Лев Николаевич Толстой. Ты должен любить то дело, которым занимаешься, и любить тех, кому ты это преподносишь. Если ты как педагог не любишь детей, не можешь десять раз повторить что-то без раздражения, то тебе нечего делать в педагогике.

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования:

Я смотрела, как вела уроки мама. Классным руководителем у меня был папа. Лет до 14 я даже не представляла, что у учителя есть отпуск, потому что все каникулы мы были в школе. Мысли быть еще кем-то даже не возникало.

25 лет – это рост как преподавателя, ученого. За всю жизнь я поменяла только два места работы. Уже 10-й год в Институте развития образования.

У нас огромное количество проектов с Белорусским союзом женщин по развитию семейных компетенций. Учим родителей, как воспитывать разные категории деток. Много мероприятий совместно с Белорусской православной церковью, БРСМ – вообще с общественными организациями.

Меняются технологии, система образования. Я думаю, неизменно только одно в педагогической профессии в нашей стране – это то, что учитель всегда отдает свое сердце тем, кого обучает.