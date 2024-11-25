Ваше видео использовал экстремистский ресурс – есть ли ответственность? Ответили в Генпрокуратуре

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.
Кирилл Казаков, ведущий:
Я снял безобидное видео в TikTok, экстремистские ресурсы решили разместить его у себя в соцсетях без моего ведома и разрешения... Значит, что мне будет грозить? Валерий Иванович, что будет грозить такому человеку? Снял, его взяли, использовали.
Валерий Шуляк, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о государственной безопасности Генеральной прокуратуры Беларуси:
Хочу сказать, что ответственность за экстремизм, как и за любое правонарушение, предполагает все-таки вину человека, его умысел на то, чтобы какая-то информация была размещена на экстремистском ресурсе. Кроме того, все-таки не любая информация, которая размещается на ресурсе, который признан экстремистским, является экстремистским материалом. Она должна вызывать, прежде всего, разжигать вражду, рознь.
Кирилл Казаков:
То есть, если банально мы сняли какую-то аварию, и она оказалась на экстремистском ресурсе, то, понятное дело, человеку за это ничего не будет.