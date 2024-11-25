Ваше видео использовал экстремистский ресурс – есть ли ответственность? Ответили в Генпрокуратуре

Правовой дизлайк. Что грозит тем, кто даже случайно забрел на деструктивный Telegram-канал? Как уточнить статус информационной запрещенности и какие технические фильтры могут появиться, если уровень информационной опасности повысится до красного? На площадке ток-шоу «По существу» об этом будут говорить представители силового блока, Мининформа, депутаты и техно-эксперты.

Кирилл Казаков, ведущий:

Я снял безобидное видео в TikTok, экстремистские ресурсы решили разместить его у себя в соцсетях без моего ведома и разрешения... Значит, что мне будет грозить? Валерий Иванович, что будет грозить такому человеку? Снял, его взяли, использовали.