В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, как на практике будет действовать новый механизм повышения зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, согласно новшествам, одобренным главой государства, у руководителей появилось право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено внутренними документами, и распределять функции в коллективе по оптимизированным должностям.

С согласия работника (это важное условие обязательно к соблюдению), на него могут быть возложены дополнительные обязанности, за выполнение которых предусматриваются индивидуальные доплаты.