В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, как на практике будет действовать новый механизм повышения зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, как на практике будет действовать новый механизм повышения зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, согласно новшествам, одобренным главой государства, у руководителей появилось право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено внутренними документами, и распределять функции в коллективе по оптимизированным должностям.
С согласия работника (это важное условие обязательно к соблюдению), на него могут быть возложены дополнительные обязанности, за выполнение которых предусматриваются индивидуальные доплаты.
Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Например, есть учреждение социального обслуживания. Стационарное. В нем есть сестра-хозяйка. Она в пределах нормальной, установленной ей продолжительности рабочего времени может принять на себя обязанности по выполнению функции няни в этом учреждении. Соответственно, она будет выполнять эту функцию, и она получит дополнительную себе оплату за тот фактический выполненный ею труд.
Механизм, закрепленный указом Президента, опробовали в рамках пилотного проекта. В нем участвовали 35 бюджетных организаций. Дополнительная нагрузка на каждого работника составила всего половину штатной единицы. А доход каждого увеличился в полтора раза.