Прямой эфир

В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников

25 ноября 2024 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, как на практике будет действовать новый механизм повышения зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников-2

Напомним, согласно новшествам, одобренным главой государства, у руководителей появилось право утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено внутренними документами, и распределять функции в коллективе по оптимизированным должностям.

С согласия работника (это важное условие обязательно к соблюдению), на него могут быть возложены дополнительные обязанности, за выполнение которых предусматриваются индивидуальные доплаты.

В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как будет работать новый механизм повышения зарплаты бюджетников-4

Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Например, есть учреждение социального обслуживания. Стационарное. В нем есть сестра-хозяйка. Она в пределах нормальной, установленной ей продолжительности рабочего времени может принять на себя обязанности по выполнению функции няни в этом учреждении. Соответственно, она будет выполнять эту функцию, и она получит дополнительную себе оплату за тот фактический выполненный ею труд.

Механизм, закрепленный указом Президента, опробовали в рамках пилотного проекта. В нем участвовали 35 бюджетных организаций. Дополнительная нагрузка на каждого работника составила всего половину штатной единицы. А доход каждого увеличился в полтора раза.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Татьяна Астрейко

Другие новости рубрики

Все новости
Борт №1 в Исламабаде! Что Лукашенко обсудит с премьер-министром Пакистана?
25 ноября 2024 17:20

Борт №1 в Исламабаде! Что Лукашенко обсудит с премьер-министром Пакистана?

Кунцевич: сегодня у нас есть возможность работать на зарубежных цифровых платформах, но завтра её может не быть
25 ноября 2024 17:15

Кунцевич: сегодня у нас есть возможность работать на зарубежных цифровых платформах, но завтра её может не быть

За прошедшую неделю почти 4 тысячи иностранцев приехали в Беларусь по безвизу
25 ноября 2024 17:01

За прошедшую неделю почти 4 тысячи иностранцев приехали в Беларусь по безвизу